Walter Slezak als Prinzregent

Walter Slezak, des unvergessenen Leo Slezak amerika-populärer Sohn, ist, sagt die New Yorker Kritik, von „gigantischem Umfang“, auch des Humors, der satten, üppigen, spitzbubenhaften Spielfreude. Als „Vehikel“ dafür hat der Broadway – das Belasco Theater – jetzt das von ihm zwanzig Jahre lang mit mißtrauischer Gleichgültigkeit betrachtete Schauspiel des Briten Norman Ginsbury: „The First Gentleman“ hervorgeholt, nicht ohne von den Kritikern dafür heftig auf die Finger geklopft zu werden. Dieses etwas dünne Intrigengeflecht, das viele europäische Bühnen unterdessen längst gespielt haben, ist in seiner Absicht, gravitätisch burleske Situationen zu schaffen und Anlässe für sumptuöse historische Kostümentfaltung, in der Tat ziemlich flach und in Bau wie Tempo mehr als gelassen.

Slezaks frohgemut falstaff’sche Verkörperung aber des Mannes, der, halb Geck und Viveur, halb politischer Kabalenvirtuose, zudem Gormand, Dandy, Damenfreund, Familiendespot, undankbarer Freund des großen Brummel, narzissischer Prahler und die Zielscheibe der Karikaturen und Anekdoten seiner Epoche, an Stelle des schwachsinnig gewordenen Georg III. zehn Jahre lang regierte, ist überwältigend und an sich ein Theaterstück schöpferischen Übermuts. Die leicht mesquine geschichtliche Gestalt wird von Slezak fast liebenswert gemacht.

John Duff Stradley „Am Wege“

Ein neuer USA-Autor ist John Duff Stradley. Für sein Erstlingswerk: „Wayside“ („Am Wege...“) hat sich eine eigene „Wayside-Gesellschaft“ gebildet, um eine Aufführung ohne Konzessionen an den Unternehmergeschmack zu erzielen. Es gingen so diese vierzehn Szenen in dem sehr intimen Barbizon Plaza Theater (Theatersaal eines „ersten“ Hotels) über die Bretter, idealistisch gewagt und gespielt, respektvoll aufgenommen. Stradley, sein eigener Regisseur, riskierte es, ein Liebespaar von recht schroffem und fast schoflem Charakter vorzuführen: Ein junges Mädchen, das eine flüchtige Scheckfälscherin ist, und einen menschenhasserisch einsiedlerischen Kriegsveteranen. Obwohl dessen Freunde die Polizisten des einsamen Arizona-Hügeldorfes sind, kommt es nicht zu einem Happy-End, sondern nur zu einer wohlwollenden Verhaftung der sonderbaren Heldin. Es dreht sich dann um das jähe Zusammenfinden des klausnerischen „Hüttenbesitzers“ und der Abenteuerin. Dies wird erzielt in und durch einen rapiden und scharfen Dialog, der aus gegenseitigem Durchschauen, brüskem und erfahrungsherbem Lebenshumor und dabei doch etlichem unmutigen Mitleid zusammengezimmert ist. Hier liegt des neuen Mannes Stärke, mehr als in der unwillkürlichen romantischen Beleuchtung. Sein sichtliches Vorbild ist Tennessee Williams. Wie dieser, kann er Liebesszenen nur schreiben, wenn sie richtig essigscharfen Mutes sind. Stradley ist eine Entdeckung der „Abseits des Broadway“-Bewegung.

Die Operette von der Küchenschabe

In satirischen Versen des New Yorker Journalisten Dan Marquis hat dieser seine Tagesbetrachtungen der Küchenschabe Archy (männlichen Geschlechtes) in den Mund gelegt. Sie behüpft schöpferisch anregend seine Schreibmaschinentasten und ist in heißer Liebe entbrannt zu des Hauskatze Mehitabel. Daraus ein sangfrisches, straffes, kostümpikantes „Musical“ unter dem Titel „Shinbone Alley“ gemacht zu haben, das noch dazu stellenweise wirklich Verve und allerlei aktuelle Ironie aufweist, ist des Liederschreibers Joe Darion und des Komponisten George Kleinsinger Verdienst. Sie konnten sich dazu allerdings der bereits weltpopulären Negersoubrette Eartha Kitt als hinterhältig anmutig sich windende Mehitabel bedienen. Ihr ungestümer, bissiger und hohnlachender Übermut erzeugte die einmütige Feststellung eines „Kitt hits“.