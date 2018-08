Inhalt Seite 1 — Die Bremsen zogen – aber sie zogen nur auf einem Rad Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfgang Krüger

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat zu seiner für den 16. und 17. Mai nach Frankfurt einberufenen Mitgliederversammlung einen nicht nur umfangreichen, sondern auch inhaltsreichen Jahresbericht vorgelegt. Es lohnt sich, darin zu lesen und ihn zu studieren. Auf wirtschaftlichem Gebiet waren ja die zurückliegenden zwölf Monate reich genug an Ereignissen und Kontroversen, in die der industrielle Spitzenverband der Bundesrepublik mit dem Gewicht seiner Stimme wiederholt eingegriffen hat.

Seit der vorjährigen Jahresversammlung, auf der Präsident Fritz Berg seine scharfe Attacke gegen den restriktiven Kurs der Konjunkturpolitik ritt und der Bundeskanzler mit seinem Wort von dem „schweren Schlag gegen die deutsche Konjunktur“ (gemeint war die gerade erfolgte Diskonterhöhung von 4,5 auf 5,5 v. H.) sich den Beifall der im Gürzenich versammelten Industriellen holte, ist viel Wasser den Rhein hinuntergeflossen. Mit den beiden Diskontsenkungen vom 5. September 1956 (auf 5 v. H.) und 10. Januar 1957 (auf 4,5 v. H.) sind die Kreditzügel inzwischen wieder gelockert worden. Die bösen Worte von damals sind vergessen und die Gemüter haben sich einigermaßen beruhigt. Geblieben ist aber die grundsätzliche und pointierte Aversion des industriellen Spitzenverbandes gegen eine „harte“ Währungspolitik. Sie zieht sich als Thema con variazioni durch die mehr als 200 Seiten dieses Jahresberichtes.

Es wäre müßig, nachträglich über die Berechtigung und Notwendigkeit der kreditpolitischen Maßnahmen, die im vergangenen Frühjahr und Frühsommer zur Zügelung der Konjunktur und des Preisauftriebes ergriffen worden waren, zu streiten. Die Notenbankpolitik nach „klassischem“ Muster hat ihre Freunde und Gegner in allen Lagern. Auch in der Industrie gab es nicht wenige namhafte Persönlichkeiten, die sich trotz aller Bedenken hinter die Bank deutscher Länder stellten. Tatsache aber ist, daß mit Diskonterhöhungen (und Mindestreservenerhöhungen) der eigentlich produktive Teil der Wirtschaft ungebührlich einseitig getroffen wird, wenn die Finanz- und Wirtschaftspolitik nicht in gleicher Richtung und Stärke mitzieht. Und das war und ist nicht der Fall. Während der privaten Wirtschaft der Kreditkorb höhergehängt und damit die Investitionen zur Verbesserung des Produktionsapparates verteuert und erschwert wurden, strömten über das immer spendierfreudigere Parlament und über die öffentlichen Haushalte zusätzliche Milliardenbeträge in den wirtschaftlichen Kreislauf. Unberührt von den von der Notenbank verfügten Restriktionen wurden von der öffentlichen Hand Kredite freigebig „verteilt“. Dazu kam die sehr erfolgreiche Lohn- und Arbeitszeitverkürzungspolitik der Gewerkschaften, die die Masseneinkommen erhöhte und die Investitionsmittel zugunsten des Verbrauchs kürzte. Die Bremsen zogen, aber sie zogen einseitig, und der in hoher Fahrt befindliche Wagen kam ins Schleudern ...

In der Tat haben die Lohnerhöhungen unter dem Druck der Kreditrestriktionen der Notenbank zu einem Rückgang der (privaten) Investitionsrate geführt. Der industrielle Fortschritt zeigt seit etwa einem Jahr von Quartal zu Quartal eine Abschwächung. Das Bruttosozialprodukt, also die Gesamtmenge der produzierten Güter und angebotenen Dienste, erreichte im vergangenen Jahre eine Steigerung von 9,9 v. H. – gegenüber 11,7 v. H. im Jahre 1955. Die Industrielöhne je geleisteter Arbeitsstunde haben sich im vergangenen Jahr um 8,8 v. H. erhöht, die industrielle Produktivität dagegen nur um 3,4 v. H.

Es ist verständlich, daß die Industrie diese Entwicklung mit Sorge betrachtet und die Akzente auch noch aus der Distanz um einige Grade härter setzt als der nachdenkliche Leser dieses Jahresberichtes. Manches, etwa die Bemerkungen zum Thema Abschreibung oder zur Selbstfinanzierung („die Steuerbegünstigungen, die Ende 1956 zur Förderung des Wohnungsbaus eingeführt wurden, sind fürs erste eine unüberhörbare Mahnung an die Wirtschaft, mit ihrer Verteidigung des Raumes der Selbstfinanzierung noch nicht nachzulassen“...), wird nicht überall ungeteilte Zustimmung finden. Und natürlich bedarf auch jene an sich sehr berechtigte Klage über die fortschreitende einseitige Vermögensbildung des Staates der Ergänzung durch den Hinweis, daß auch die Vermögensbildung im privaten Bereich nicht so ist, wie sie aus allgemeinpolitischen Gründen wünschenswert wäre. Die Investitionsfinanzierung über den Steuerfiskus und über den Preis sind, trotz der dahinterstehenden ökonomischen Zwangsläufigkeiten, zwei Seiten ein und derselben Medaille. Die eine sieht sich nicht besser an als die andere ...

Aber das sind, im Rahmen einer Gesamtbetrachtung, Fragen am Rande. Es bleibt die Tatsache, daß die bestehenden Gleichgewichtsstörungen nicht allein mit den Mitteln der Notenbankpolitik beseitigt werden können. Dazu ist das Gewicht der öffentlichen Haushalte und die Tragweite der Entscheidungen im Raum der allgemeinen Finanz- und Wirtschaftspolitik inzwischen viel zu groß geworden. Die Bekämpfung des inflatorischen Preisauftriebs bedarf der Anwendung eines breiten Instrumentariums, einer Kooperation aller Ressorts, die als Weichensteller des wirtschaftlichen Ablaufs tätig sind. Auch dem Zahlungsbilanz-Dilemma, jenem anderen zentralen Thema, das uns, in engster Nachbarschaft zu unseren innerwirtschaftlichen Sorgen, von Monat zu Monat immer größeren Kummer bereitet, ist mit herkömmlichen Methoden nicht mehr beizukommen.