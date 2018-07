Die aus der Reprivatisierung des ehemals reichseigenen Filmvermögens hervorgegangenen Ufa-Theater AG., Düsseldorf, und Universum-Film AG, Berlin, haben zwar bei der Neugründung das Recht zur Führung des alten Ufa-Rhombus miterworben; sie sind damit aber gleichzeitig aus dem Bereich der „Ufa“-Liquidation ausgeschieden und haben auch die letzten Verbindungen zu der einst ruhmvollen, später zum größten Teil problematischen Vergangenheit der alten Ufa hinter sich gelassen. Der völlig neue Start unter dem alten Zeichen bedeutete Chance und Schwierigkeit zugleich: die Chance, den selbst von den Nationalsozialisten nicht restlos zerstörten guten Ruf des alten Unternehmens und seiner Produktion zu neuem Leben zu erwecken; die Schwierigkeit, in einer politisch, wirtschaftlich und kulturell radikal veränderten Nachkriegswelt zu einer Zeit wieder zu erscheinen, in der bereits eine Fülle neuer, zum Teil von beachtlichen Erfolgen begleiteten Unternehmen – abgesehen von der ausländischen Konkurrenz – den einstigen Markt neu aufgeteilt hatte. Rechnet man den Geschmackswandel und die schnell steigende Verbreitung des neuen Unterhaltungsmittels Fernsehen hinzu, so stand von vornherein fest, daß die 1955 gegründete Düsseldorfer Theatergesellschaft und die sogar erst 1956 aufgelebte Berliner Produktionsgesellschaft trotz der gut ausgewogenen neuen Besitzverhältnisse und des damit verbundenen soliden geschäftlichen Fundaments keinesfalls eine Startposition haben würden, die ihnen Erfolge von selbst zufallen lassen würden.

Bei diesen Voraussetzungen erscheint das Motto des Wiederaufbaues, das Arno Hauke vom Vorstand beider Gesellschaften anläßlich der in Berlin abgehaltenen Hauptversammlungen in die Worte, maßvoll, bescheiden und außerordentlich zurückhaltend“ kleidete, als der beste Weg zum Erreichen des Zieles, einen gesunden und leistungsfähigen Konzern aufzubauen. Die Kapitalbasis und maßgebliche Rückendeckung durch die Deutsche Bank lassen genug Spielraum für Handlungen und Unterlassungen, die nicht unter Zeitdruck stehen. So scheint die formelle Fusion beider Unternehmen, deren Organe bereits durch die fast vollständige Personalunion so gut wie identisch sind, noch nicht greifbar nahe zu sein. So läßt man sich mit der Aufnahme der eigenen Spielfilmproduktion genügend Zeit zu gründlicher Vorbereitung und hält an der ursprünglichen Absicht fest, erst in der Spielzeit 1958/59 mit ein bis zwei Streifen auf dem Markt zu erscheinen. Daß man den nach bei geeigneten Objekten Mut zum Risiko hat, beweist die Tatsache, daß die Berliner Ufa in diesem Jahr erstmalig mit einer Staffel von mindestens 12 Fernsehfilmen herauskommt, die für die deutschen Sender bestimmt sind.

Das gleiche Bestreben herrscht auch bei der Theatergesellschaft, die jetzt über 50 Häuser mit rund 43 600 Plätzen verfügt, was 1,6 v. H. des gesamten westdeutschen und Westberliner Platzangebotes entspricht. Da diese Häuser fast ausschließlich repräsentative Ur- und Erstaufführungstheater sind, haben sie bisher nicht unter dem Einfluß des Fernsehens über rückläufige Besucherziffern zu klagen. Dennoch soll das bisher aufgebaute Theaternetz nicht maßlos erweitert, sondern auf seinen eigentlichen Zweck vorbereitet werden: eine rentable Abspielbasis für die späteren eigenen Filme zu bieten.

Bei dieser vorsichtigen und bedachten Geschäftspolitik bieten die Bilanzen beider Gesellschaften (zum 31. 12. 1956) zwar keine Überraschungen, lassen aber maßvolle Erfolge deutlich genug erkennen. Die Universum-Film AG, Berlin, die sich bis zur Wiederaufnahme der eigenen Produktion im wesentlichen darauf beschränkt, die aus dem alten Konzern übernommenen Betriebsteile als Anlagengesellschaft uu betreiben, hat in den sieben Monaten ihres ersten Geschäftsjahres ihre Kapazität zu 50 bis 60 v. H. ausgenutzt und damit die branchenübliche Rentabilitätsgrenze beträchtlich überschritten. Wenn dennoch zunächst ein Reinverlust von fast 0,5 Mill. DM entstanden ist, so ist er verständlich nicht nur aus dem Zuwachs des Anlagevermögens um 2,2 Mill. DM, den Regelabschreibungen von 1,5 und Sonderabschreibungen von 0,85 Mill. DM, sondern auch aus den Verbindlichkeiten des anlaufenden Geschäfts. G. G.