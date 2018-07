Inhalt Seite 1 — Freispruch trotz starken Bedenkens Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit der Frage, ob Zuckerleidende zum Führen eines Kraftfahrzeuges geeignet sind, beschäftigte sich das Wiesbadener Schöffengericht. Jedenfalls wurde diese Frage in den Mittelpunkt der Verhandlungen gerückt.

Ein 49jähriger Frauenarzt aus Neumünster, der seit fast dreißig Jahren den Führerschein besitzt und noch niemals wegen Verkehrsvergehens bestraft wurde, hatte sich wegen eines tödlichen Unfall; zu verantworten. Seit mindestens dreizehn Jahren ist er zuckerkrank.

Am Nachmittag des 1. August 1956 besuchte er einen befreundeten Rechtsanwalt in Wiesbaden. Mit ihm fuhr er abends in den Rheingau und trank „zwei kleine Glas Wein“, die nach den Berechnungen des Sachverständigen Dr. med. Götzinger – eine Blutprobe war seinerzeit nicht vorgenommen worden – nicht mehr als 0,6 Promille Blutalkohol zur Folge gehabt haben können. Auf der Fahrt durch den Rheingau fiel dem Rechtsanwalt die langsame und ruhige Fahrweise des Arztes auf.

Nachdem er den Anwalt nach Hause gebracht hatte, wollte der Angeklagte zu Verwandten in der Wiesbadener Innenstadt zurückkehren. Er befuhr gegen 22.45 Uhr die Biebricher Allee bei starkem Regen und schlechten Sichtverhältnissen. Auf einer Strecke von rund 1000 Metern überholte er zwei Motorräder und einen Personenwagen. Den Zeugen in den überholten Fahrzeugen fiel die hohe Geschwindigkeit des schweren Wagens auf, der von dem Angeklagten gesteuert wurde. Auch fuhr er im Zickzackkurs. Bis er plötzlich nach weiteren 400 Metern auf die linke Fahrbahn geriet, im letzten Augenblick nochmals rechts einschlug, aber schon mit einer entgegenkommenden Taxe zusammenstieß, die dadurch rückwärts gegen einen Alleebaum geschleudert wurde. Der Fahrer, der 52 jährige Taxiunternehmer Adolf Haberstock, erlitt dabei schwere Verletzungen, denen er zwei Stunden später erlag. Er hinterließ eine Frau und zwei Kinder.

Der Angeklagte, nach sieben Wochen Krankenhausbehandlung wiederhergestellt, erinnert sich weder an die – wie er sagt – für seine Verhältnisse besonders hohe Geschwindigkeit (80 bis 90 Stundenkilometer nach den Berechnungen des Sachverständigen) noch an den Unfall selber oder dessen Vorgeschichte. Obwohl er keine Gehirnerschütterung hatte, fehlt ihm – so sagte er – jede Erinnerung von dem Augenblick an, da er an die später von ihm überholten Fahrzeuge herangekommen war. Professor Kauffmann erklärt diese Erinnerungslosigkeit aus dem Unfallschock.

Der angeklagte Arzt selber äußerte die Vermutung, er könne einem „schleichenden hypoglykämischen Schock“ erlegen sein. Hypoglykämie bedeutet ein Absinken des Zuckerspiegels im Blut, wie es bei Diabetikern zuweilen auftritt. Es äußerst sich meist in Mattigkeit, Heißhunger und Schweißausbruch. Der Zuckerkranke kann einen solchen Zustand durch den Genuß von Zucker meist innerhalb weniger Minuten wieder überwinden. Die Frage, ob eine solche Hypoglykämie als ein „Schock“ bei dem bisher durchaus leistungsfähigen Diabetiker Dr. M. aufgetreten sein könnte, ließ Professor Dr. Kauffmann offen.