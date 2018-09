Von geringen Vorkommen in Baden abgesehen, ist in Westdeutschland Granit nur in Bayern nachweisbar, das sogar als eines der granitreichsten Länder gilt. Seine Pflastersteingewinnung konzentriert sich auf den südlichen Bayerischen Wald (nahe Passau). Von der Produktion 1956, die rd. 200 000 t umfaßte, haben die staatlichen Baubehörden Bayerns selbst aber nur 20 000 t (also lediglich ein Zehntel) abgenommen, während sechsmal so viel Pflastersteine außerhalb Bayerns, vier- bis fünfmal so viel allein im norddeutschen Küstengebiet, abgesetzt worden sind.

So kam es, daß in einer Bonner Aussprache, die über die Liberalisierungsfolgen im Bundeswirtschaftsministerium stattfand, dem bayrischen Staat nahegelegt wurde, sein Auftragsvolumen zu vergrößern, während die Baubehörden Norddeutschlands gebeten wurden, den bayrischen Lieferanten treu zu bleiben. Selbst wenn 10 t schwedische Pflastersteine 800 DM kosten, sind sie billiger als die aus Südostbayern, wo für 10 t als reiner Kaufpreis zwar nur 600 DM zu zahlen sind, dafür aber zusätzlich rd. 300 DM für den Überlandtransport – während die Fracht aus Schweden unter Umständen nur 50 DM für 10 t ausmacht. So bleibt den Bayern also nur die Hoffnung, daß die bewährte Qualität ihrer Pflastersteine und gute alte Beziehungen den Ausschlag geben ...

Was die bayrische Nachfrage betrifft, so ist Bayern nach einer Aussprache im Wirtschaftsausschuß des Landtags bemüht, Gelder für den zusätzlichen Ankauf von Pflastersteinen frei zu machen, zumal diese Angelegenheit – von einer höheren Warte aus betrachtet – als ein ausgesprochenes