Die große Überkapazität in der Getreidemüllerei, die fast doppelt so groß ist wie notwendig, soll jetzt systematisch abgebaut werden. Das Gesetz über einen Investitionsstopp und über eine Entschädigung für freiwillige „endgültige“ Stillegungen wurde kürzlich vom Bundestag fast einstimmig beschlossen. Es stand natürlich auch im Mittelpunkt der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Handelsmühlen, die am Wochenende in Godesberg stattfand.

Das Problem ist alt: Schon in den achtziger Jahren hat es den Reichstag beschäftigt. Es wurde immer wieder akut, ohne daß man den Absprung zu einer wirksamen Aktion fand. Es ist auch nicht nur ein deutsches Problem; in ähnlicher Weise besteht es in unseren Nachbarländern. Getreidemüllerei ist eine „überaus merkwürdige Industrie“, sagte der Präsident der Internationalen Mühlenvereinigung, der Holländer de Koster, in Godesberg. Sie ist gekennzeichnet durch hohen Investitionsanteil und niedrige Betriebskosten – im Verhältnis zum Umsatz. Die bei sinkender Ausnutzung stark ansteigenden fixen Kosten hemmen eine schnelle und laufende Anpassung an Absatzschwankungen, drängen auf kontinuierliche Arbeit und auf Weiterführung der Betriebe auch dann, wenn sie im Verlustbereich arbeiten.

So stehen die Mehlpreise allzuleicht unter dem ungesund starken Druck der Konkurrenz. Dadurch wird die gesamte Branche immer mehr in „die Verlustzone“ gedrückt, sofern sie bei den Mehlpreisen nicht ausweichen kann; denn Konkurse führen zwar zum Ausscheiden der Person des Konkurrenten, aber nur in seltenen Fällen zum Ausscheiden der Kapazität, die vielmehr – mit niedrigen Kapitalkosten arbeitend – im Markt bleibt. Ein „Ausbrennen“ der zu schweren Konkurrenz im Preiswettbewerb wäre bei dieser Struktur kaum zu erwarten und würde bei dem großen Kreditengagement zu recht schmerzhaften Verlusten für Getreidehandel und Banken führen. Es kommt noch hinzu, daß bei diesem Kampf die Klein- und Mittelmühlen und die Mühlen „auf dem Lande“ stärker gefährdet wären als Großmühlen und die Mühlen an den großen Wasserstraßen. Das ist nicht nur ein Mittelstandsproblem. Solche Verlagerung würde den derzeitigen Tendenzen, zur Ernährungssicherung „in Krisenzeiten“ an eine systematische Dezentralisation der Vorräte zu gehen, widersprechen.

Das Ganze ist eine Selbsthilfeaktion der Müllerei. Der Staat gibt nur durch das Investitionsverbot und durch Rahmenvorschriften über die Stillegungen Hilfestellung. Die Mittel für die Entschädigung will der Berufsstand selbst aufbringen. Das kann man ihm natürlich schlecht zumuten in einer Zeit, in der der Staat der Müllerei einen „Kostenzuschuß“ beim Mehl gewährt, da er sich aus politischen Gründen in Hinblick auf den Brotpreis nicht in der Lage sieht, die Kartellpreise für Mehl steigen zu lassen. So legt der Bund Mittel für den Stillegungsfonds vor, die ab 1960 durch eine Mühlenabgabe zurückgezahlt werden sollen.

Nun kommt es natürlich darauf an, daß die Müllerei „mit genügendem Elan“ die Stillegungsaktion zum Anlaufen und im vorgesehenen Ausmaß (10 000 t Tageskapazität) „in möglichst kurzer Zeit“ zu Ende bringt. Minister Lübke bezeichnete das als eine „sehr schwere Prüfung“, die die Müllerei abzulegen habe, denn eine Reihe schwierigster Probleme seien zu lösen. Wenn es auch eine freiwillige Aktion ist, so soll sie doch einer gewissen Steuerung unterliegen, um die Versorgung und die notwendige Streuung des Gewerbes zu sichern. Scharf betonte Lübke, „wir (d. h. Regierung und Parlament) werden uns das Tempo genau ansehen“, um dann schmunzelnd hinzuzufügen: „Ihr Geschäftsführer wird einen Schein blasser“; denn wenn die Aktion nicht den gewünschten Erfolg hat, würden es Parlament und Regierung bedauern, den Vorschlägen der Müllerei gefolgt zu sein...

Die Aussichten über den Umfang der Bereitschaft, aus dem Müllergewerbe auszuscheiden, werden unterschiedlich beurteilt. Genaueres wird sich erst sagen lassen, wenn die Durchführungsbestimmungen bekannt sein werden. Denn erst durch sie wird die Höhe der Entschädigung für die Stillegung festgelegt. Später wird sich zeigen, ob die Aktion in der Tat auch die erhoffte Marktentspannung bringt. Fr. L.