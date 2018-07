Für die Schleswig-Holsteinische Westbank, die jetzt ihren Geschäftsbericht für 1956 veröffentlicht, sind zwar als ein stark im landwirtschaftlichen Bereich wurzelndes Regionalinstitut gewisse Abweichungen von der Geschäftsstruktur anderer Banken keineswegs verwunderlich, dennoch fällt der hohe Spareinlagenanteil von 78,2 Mill. DM auf, der 38,1 v. H. der Gesamteinlagen ausmacht. Er zeigt, in welchem Maße die Schleswig-Holsteinische Bank in ihrem Geschäftsgebiet von der Bevölkerung als Sparkasse in Anspruch genommen wird. Diese Tatsache stellt eine solide Basis dar, besonders im Hinblick auf die Gewährung längerfristiger Mittel. Daß die an die Bank herangetragenen Wünsche nach mittel- und langfristigen Krediten trotzdem nicht gedeckt werden konnten, ist typisch für den drängenden Konsolidierungswunsch, der überall in der Wirtschaft besteht, dessen Erfüllung jedoch angesichts der heutigen Kapitalmarktverhältnisse eine geraume Zeit in Anspruch nehmen wird.

Die Bank hat sich im Kreditgeschäft zurückgehalten und die aus den Einlagensteigerungen angefallenen Mittel zur Verbesserung der Liquidität verwandt. Die Bilanzsumme stieg von 220 auf 251 Mill. DM, die Gesamteinlagen um 14,2 v. H. auf 205 Mill. und das Kreditvolumen dagegen nur um 3,1 v. H. auf 152 Mill. DM. Durch die in der Berichtszeit durchgeführte Kapitalerhöhung sowie durch eine weitere Zuweisung an die freien Rücklagen hat sich das ausgewiesene Eigenkapital zwar erhöht, aber vergleichsweise liegt es im Verhältnis zur Bilanzsumme immer noch relativ niedrig. Grundkapital (5,3 Mill.) und Rücklagen (5,3) werden mit zusammen 10,6 Mill. ausgewiesen. Das sind nur rund 3,8 v. H. der Bilanzsumme. Rechnet man allerdings auch die Pensionsrückstellungen von 8,7 Mill. zum Eigenkapital – über die Zulässigkeit einer solchen Rechnung kann man geteilter Ansicht sein –, dann verbessert sich das Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme auf 7,7 v. H. Nichts wäre allerdings verfehlter, als von diesen Relationen aus Rückschlüsse auf den Gesamtstatus ziehen zu wollen. Die Schleswig-Holsteinische Bank ist von jeher besonders sorgsam auf die Bildung stiller Reserven bedacht gewesen. Und von dieser Politik dürfte sie auch im Geschäftsjahr 1956 nicht abgegangen sein. Für 1956 wird eine Dividende von 12 (10) v. H. vorgeschlagen. -ndt