Der jahrelange Streit der freien Aktionäre der Deutschen Golddiskontbank AG, Berlin (Dego) mit der Bundesregierung über die Höhe der Abfindung ist jetzt um eine neue Nuance bereichert worden. In dem „Entwurf eines Gesetzes über die Liquidation der Reichsbank und der Deutschen Golddiskontbank“ ist den privaten Aktionären – wie bereits mehrfach berichtet – eine Abfindung von 30 v. H. angeboten worden. Die Bundesregierung behauptet dazu, dieses Angebot sei für die Aktionäre günstiger als die Quote, die sich bei normaler Liquidation ergäbe. Sie stützt ihre Annahme auf den von der Treuverkehr Deutsche Treuhand-AG, Berlin, aufgestellten Vermögensstatus zum 30. Juni 1955, der mit einem Überschuß von 137 Mill. DM abschließt. Der Status enthält u. a. 115 Mill. DM Steuerrückstellungen, deren Berechtigung die privaten Dego-Aktionäre bestreiten. Ein in ihrem Auftrage im vergangenen Sommer von dem Berliner Wirtschaftsprüfer Dr. Willibald Dorow aufgestelltes Gutachten bezeichnete die Steuerrückstellungen als überflüssig, da die Dego zur Zeit nicht steuerpflichtig sei. In einer späteren Stellungnahme hat die Treuverkehr die Steuerrückstellungen dennoch für voll erforderlich gehalten. Nun hält aber Dr. Dorow in einem Gegengutachten jene Ansicht voll aufrecht. Er stützt sich u. a. auf § 9 des Lastenausgleichsgesetzes, wonach Unternehmen, die bis zum Kriegsende im Gebiet des jetzigen Berliner Sowjetsektors ihren Sitz hatten und von denen keine neue Geschäftsleitung besteht, von der Vermögensabgabepflicht befreit sind. Auch die in dem Dego-Status vorgesehenen Rückstellungen auf die Auslandsbonds A 2, den wesentlichen Bestandteil des Dego-Vermögens, seien nach geltendem Steuerrecht überflüssig. Ebenso entfalle die Pflicht zur Vermögens-, Körperschafts- und Gewerbesteuerzahlung. Dr. Dorow kann sich bei dieser Argumentation auf drei maßgebende Kommentatoren des Lastenausgleichsgesetzes berufen, unter denen sich auch der Reichsbank-Liquidator und Vorsitzende des Dego-Aufsichtsrates, Harmening, befindet.

Auf einen anderen Wege kommt Dr. Dorow zum gleichen Ergebnis. Die Dego besitzt aus ihren kraftlos gewordenen Auslandsbonds Entschädigungsansprüche, die in einem voraussichtlich 1958 ergehenden Gesetz geregelt werden sollen. Entgegen der Auffassung des Bundes und der Treuverkehr, daß diese Ansprüche in voller Höhe steuerpflichtig wären, meint Dr. Dorow, diese Auffassung lasse die Altbankengesetzgebung außer Betracht, wonach Auslandsbonds für die Zwecke der Vermögensabgabe mit Null bewertet werden dürfen, ohne daß bei der Realisierung der Entschädigungsansprüche ein steuerpflichtiger Buchgewinn entsteht. Selbst der Gesetzentwurf über die Liquidation der Reichsbank und der Dego gehe offensichtlich von dem Nichtvorhandensein einer Steuerpflicht der Dego aus, indem er für den Fall der Annahme der Abfindungsangebotes durch die freien Aktionäre vorsieht, daß keine Altbankenrechnung aufgestellt wird. Diese Unterlassung habe aber zur Folge, daß auch keine DM-Eröffnungsbilanz aufgestellt und entsprechend keine Ausgangswerte für Einkommen-, Ertrag- und Vermögenssteuer erhoben werden könnten. Durch die Streichung der äußerst zweifelhaften Steuerrückstellungen erhöhe sich das tatsächliche Vermögen der Dean auf knapp 255 Mill. DM. Rechne man dazu noch die ebenfalls strittigen Rückstellungen von 175 Mill. DM auf die Auslandsbonds A 2 und die Wertberichtigungen auf die Entschädigungsansprüche in Höhe von 50 Mill. DM, so ergebe sich nach dem Stande vom 30. Juni 1955 einschl. Zinsen ein Vermögensüberschuß der Dego von rd. 480 Mill. DM. Dabei seien nicht einmal die Schattenquote und die rückständige Dividendengarantie der Reichsbank berücksichtigt. Somit bestünde ein tatsächliches Vermögen in Höhe von etwa 80 v. H. des Dego-Grundkapitals, dem das ungerechtfertigt niedrige Abfindungsangebot von 30 v. H. an die freien Aktionäre gegenüberstehe. Georg Gnieser