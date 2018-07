London, im Mai

Schatzkanzler Thorneycroft ist ein Mann, der aus politischer Redlichkeit und Vorsicht – manche sagen Ängstlichkeit – wirtschaftliche Experimente verabscheut. Dies wurde erst kürzlich bei der Vorlage seines Budgets sichtbar, in dem er trotz eines antizipierten Überschusses von 460 Mill. £ und eines zu erwartenden Steuermehraufkommens nur dringendst notwendige Konzessionen von 104 Mill. £ machte. Aber diese Vorsicht war erklärlich. Jeder scheinbaren Prosperitätsanhebung folgte prompt ein Inflationsrezidiv, und der Schatzkanzler ist nicht geneigt, seinen Vorgängern, außer im Amt, auch in den Fehlern zu folgen.

Um so erstaunlicher ist es, daß Mr. Thorneycroft, kaum einen Monat nach dem Budget, neben den obligatorischen Warnungen einem Optimismus Edenscher Prägung („Wir werden den Lebensstandard in 25 Jahren verdoppeln“) das Wort redet. Worauf stützt sich die Zuversicht des Schatzkanzlers? Auf den Glauben an einen Hoch- und Tiefzyklus, an sich blindlings wiederholende fette und magere Jahre, wie ihm aus dem sozialistischen Lager vorgeworfen wird? Oder auf die letzten Handelsergebnisse und ein besseres politisches Klima?

Die Handelsbilanz des 1. Quartals des Kalenderjahres ist erfreulich. Sie ist eine Ermutigung, aber keineswegs ein Beweis, daß die britische Wirtschaft in ein Stadium der Gesundung eingetreten ist; denn die Kontinuität fehlt. Immerhin lag der monatliche Exportdurchschnitt mit nahezu 280 Mill. £ um etwa 7 v. H. höher als im Vorjahre, eine gute Leistung, die auch durch die Tatsache nicht geschmälert wird, daß der monatliche Importüberhang um rd. 5 Mill. £ auf durchschnittlich 60 Mill. £ gestiegen ist, was teilweise, besonders im Januar und Februar, durch die Blockierung des Suez-Kanals verursacht wurde. Auch der Produktionsindex der britischen Industrie zeigt eine Belebung. Im Bergbau wurde eine Förderungssteigerung von über 1 v. H. erzielt. Die Elektro-, Woll-, Baumwoll- und chemischen Industrien haben eine Marktbelebung erfahren, und nur die Maschinenindustrie hinkt ein wenig nach, weil sie in Lohnstreiks verwickelt wurde und nach wie vor an Arbeitskraft- und Kapitalmangel leidet.

Aber eine Garantie für eine positive Weiterentwicklung aller günstigen Ansätze gibt es nicht und kann es auch noch nicht geben. Der Schatzkanzler stützt seinen Optimismus daher wahrscheinlich in der Hauptsache auf politische, genauer gesagt innenpolitische und innenwirtschaftliche Aspekte. Es gelang der konservativen Regierung im März, die Gewerkschaften, die wegen einer zehnprozentigen Lohnforderung bereits Teilstreiks begonnen hatten, durch ein Untersuchungskommitee (zur Feststellung der Ansprüche der Sozialpartner) mit den Unternehmern zusammenzubringen, ehe die Streikwelle die britische Wirtschaft auf breiter Ebene treffen konnte.

Die von diesem neutralen Gremium ausgearbeiteten Empfehlungen, enthalten in dem (nach Professor D. T. Jack von der Universität Durham benannten) „Jack-Bericht“, boten Arbeitnehmern und Arbeitgebern die Alternative eines bedingungslosen Lohnzuschlags von 5 v. H. oder einer Erhöhung um 6 1/2 v. H., wenn die Gewerkschaften innerhalb Jahresfrist auf weitere Forderungen verzichten, Dispute auf dem Verhandlungswege bereinigen, Verdienst- und Beschäftigungsrestriktionen aufheben und allgemein zu einer Besserung der Arbeitsmoral beitragen. Von den insgesamt 40 angesprochenen Gewerkschaften hat die stärkste und einflußreichste, die Amalgamated Engineering Union, die für über drei Millionen Mitglieder verhandelt, die Empfehlungen akzeptiert und sich für die 6 1/2prozentige Lohnerhöhung ausgesprochen. Wenn es ihr nun noch gelingt, eine Majorität unter den restlichen 39 Gewerkschaften herzustellen, können die Direktverhandlungen mit den Unternehmern am 16. Mai, wie vorgesehen, wieder aufgenommen werden; denn es ist anzunehmen, daß sich auch die Unternehmer bis dahin (ihre Lohnkonzessionen gingen ursprünglich nur bis zu 3 1/2 v. H.) für die Annahme der Empfehlungen entschieden haben werden.

Dieser Vorgang ist deswegen so bedeutsam, weil sich die gemäßigten Kräfte, wenn auch unter Schwierigkeiten, durchsetzen konnten und weil es, abgesehen von den Radikalen, keine eigentlichen Verlierer in dieser Auseinandersetzung geben wird, wenngleich jede Partei mit sich selbst ein wenig unzufrieden sein dürfte. Die Unternehmer vielleicht mehr als die Gewerkschaften.

Diese Reaktion der gemäßigten Gewerkschaftskreise gegen die Usurpationsumtriebe ihrer kommunistischen Minorität, die den Gewerkschaften selbst am gefährlichsten wird, ist ein Faktor, auf den der Schatzkanzler einige Hoffnung setzen darf und zweifellos auch setzt. Da das zusammenfällt mit einer Konsolidierung der Konservativen Partei unter Macmillans energischer Führung, wird sich Mr. Thorneycroft künftig wohl mehr auf eine gründliche Kur der britischen Wirtschaft konzentrieren können: Steigerung der Produktion und des Exports, Ausgleich der Handelsbilanz und größere Investitionstätigkeit. Gegenwärtig aber ist der Weg noch nicht frei. Dietrich Lösewitz