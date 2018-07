Wer in diesen Tagen seine Zeitung zur Hand nimmt, um sich, nach der üblichen kurzen Orientierung über politische (oder sportliche, oder wirtschaftliche) Ereignisse nunmehr den Problemen des geistigen Lebens und der Kulturpolitik zuzuwenden, wird die Erfahrung machen, daß in den Spalten des Feuilletonteils ein Thema dominiert: nämlich das Atomgespräch. Liegt es etwa daran, daß „sonst nichts los ist“, und daß deshalb das atomare Thema – wie einstmals die Seeschlange in der Hochsommer-Saison, in der „Saure-Gurken-Zeit“ – die Lücken füllen muß?

Diese Frage drängt sich auf; sie sollte in Fachkreisen, vielleicht auch in der Leserschaft, einmal mit verantwortungsbewußtem Ernst, mit Leidenschaft und Nachdruck durch- und ausdiskutiert werden. Was mich angeht, so vermisse ich in den Blättern, die ich zu lesen pflege, jetzt fundierte Abhandlungen zumal darüber, warum die Mauersegler bisher ausgeblieben sind, die – als die letzte Welle unserer Zugvögel – sonst pünktlich am 8. Mai hier einzutreffen pflegen. Man sollte sich auch schon Gedanken darüber machen, ob diese Vögel, die dem Himmel über unseren Großstädten sein charakteristisches sommerliches Gepräge geben, etwa auch dann pünktlich zum 8. August nach dem Süden abreisen werden, wenn ihre Ankunft sich um eine Woche oder gar darüber hinaus verzögert hat... Das wäre also, wenn es tatsächlich sonst an Themen fehlen sollte, ein Problem, dem nachgespürt werden kann! Freilich ergibt sich auch da die Sorge, daß die Diskussion – auf dem Umweg über die Erörterung der Möglichkeiten einer Beeinflussung entweder des Wetters oder der Sinnesorgane der Zugvögel unmittelbar durch die Radioaktivität der Luft – wieder auf das offenbar unvermeidliche und unausweichliche Thema der Atombombenexplosionen hingeführt wird... E.T.