Inhalt Seite 1 — Rondo Capriccio vom Menschen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Zeitgenosse dieses technischen und notizenbeimengen Säkulums wird in dem Buch von

Walter Betzendahl: „Der menschliche Charakter in Werbung und Forschung.“ Schöningh-Verlag, 662 S., DM 42,–,

darüber beruhigt, daß humanistische Bildung nicht zu den verstaubten Requisiten antiquierter Kleinstkreise gehört, sondern vielmehr zur Wirksamkeit eines allgemeinen menschlichen Verstehens. Denn nicht vom Fragebogen des medizinischen Naturwissenschaftlers aus wird hier nach dem Charakter gefahndet, um dem behördlichen Typus Mensch ein Modell sicherer Untersuchung zu liefern; vielmehr wird um den menschlichen Charakter herum ein variationsträchtiges Rondo komponiert, in dessen kapriziösen Teilen dennoch das Grundthema immer eindeutig durchklingt. Der lebendigen Eigenbezüge zu Haus, Hof, Jagd, Pferdesport, Hundeliebe ist – in Exkursen von Stifterschem Atem – Legion. Sie – sind indessen keine anekdotischen Schnurrpfeiferein, sondern verweisen auf den Kern der Sache. Hier demonstriert ein Mann, der lange Jahre psychiatrischer Kliniker war, seine erhebende und mitreißende Liebe zum Menschen.

Einer so angelegten polyphonen Paraphrase gegenüber wirken frühere Handbuchunternehmen (etwa das Werk Birnbaums vor 25 Jahren) wie behagliche Schlafdrogen. Die damalige definitorische Massierung wird hier bewußt aufgelöst, ja gar nicht erst versucht, und statt dessen eine eigene Denkbiographie in Sachen des Charakters vorgelegt. Sie rechtfertigt die nicht geraden kurzen, aber geistreich pointierten Exkurse und weit ausgespielten Szenarien. Bei solcher Fülle der teilweise recht wenig bekannten Gesichte bedauert der Rezensent allerdings das Fehlen eines Registers.

Konkret Exemplarisches verwendet Betzendahl nicht nur für die eigene Denkrichtung, sondern auch für die Darstellung der ihn zum Thema ansprechenden Gestalten. Dies schafft den lebendigen Ton bei aller Eigenwilligkeit eines nicht gerade manierlosen Stils. Exempla docent: so versteht sich die Darstellung des Peer Gynt als „Charakter“ des Menschheitsmärtyrers, zu dessen naturhafter Ergänzung die weibliche Gestalt der Solveig gehört. In gleicher Weise beschreibt er Hamlet in seinem schillernden Wechsel als „Urbild eines in reichste Individualität eingebetteten Charakters“.

Weiter unterzieht Betzendahl den Sport, insbesondere die ihn selbst begeisternde Reitkunst einer charakterealogischen Untersuchung, die von Xenophons Hippologie bis zur modernen Darstellung (einschließlich Pferdezuchtfragen) reicht. Fesselnd sind auch die mit sicherer Hand entworfenen Porträts von Fechner, Comte, Eduard von Hartmann, Chamisso sowie die kritische Würdigung von Klages Romantik. Längere Ausführungen gelten dem charaktereologischen Anteil der Lehren Platons, Aristoteles, Theophrasts, Demokrits, und untersucht werden auch die charaktereologischen Bekundungen des Thukydides, Sueton und Petronius. Von der eigentlichen antiken Tierfabel wird gesagt, sie sei als Erzeugnis des mythologischen Denkens zugleich ein Ineinander von Veranschaulichung und Selbstfindung. Diese Feststellung überhöht die naive Vorstellung von einer etwa nur literarischen Frühstufe. Dagegen steht im Sinne Jacob Grimms die Fabel Lessings und Lafontaines bei Betzendahl nicht hoch im Kurs. Ein großer Abschnitt ist dem Philosophen Wolf sowie Voltaires tragischer Beziehung; zu Friedrich d. Großen gewidmet, ein anderer gilt der Problemgeschichte des Rechtsgefühls und Sachverständigenwesens.

Im letzten Kapitel, das die Sexualität und Biologie behandelt, tritt Betzendahl in eine Kritik der bisherigen Literatur über die Prostitution ein. Hier geht es ihm darum, zu entmythologisieren: „Das charakteristische ist weder das sexuelle Verlangen noch auch das sexuelle Entgegenkommen, sondern deren Unverbundenheit mit den sonstigen Persönlichkeitsregungen, so daß angesichts des geschehenen Zugeständnisses zugleich wieder eine ablehnende und darüber hinaus eine auf Entschädigung bedachte Haltung eintritt.“