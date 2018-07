Wien, im Mai

Diesmal waren es nur wenige in Österreich, die die einlaufenden Resultate der Wahl des Bundespräsidenten bis zum Schluß am Radio verfolgten. Die meisten gingen mit der Gewißheit zu Bett, daß Denk gewählt werde und wurden mit der Tatsache geweckt, daß der neue Bundespräsident Schärf heißt. Wieso konnten sich die Wahlarithmetiker so gründlich verrechnen? Wie kam es, daß man selbst im Führungsgremium der Sozialisten Schärfs Chancen gering beurteilte?

Zwei politische Illusionen sind in jener Nacht verwelkt. Illusion Nr. 1 betraf die FPÖ, die Nachfolgepartei der VDU, in der für eine Weile das Gros der NSDAP-Parteigenossen politische Heimat gefunden hatte. Trotz allen Vorfällen innerhalb dieser Gruppe, trotz allen Zeichen von Uneinigkeit und Verfall hat man sie stets weiter als echte politische Größen ins Kalkül gestellt, ja, man dachte sogar daran, sie eventuell eines Tages in eine „bürgerliche“ Regierung aufzunehmen. Nun hat sich aber ganz klar gezeigt, daß hier gar keine lenkbare Gruppe existiert, daß die FPÖ-Manager, wenn sie mit anderen Parteipolitikern verhandeln, stets etwas anbieten, über das sie gar nicht verfügen. In Vorarlberg haben beispielsweise von rund 12 000 „freiheitlichen“ Wählern nur 2000 für den Kandidaten gestimmt, den ihre Partei, zusammen mit der ÖVP aufgestellt hatte, 10 000 aber wählten den Sozialisten Schärf!

Illusion Nr. 2 betraf die Zauberkraft des Wortes „unparteilich“, mit dem die Bürgerlichen die Randschichten der Sozialisten gewinnen wollten. Aber es hat Denk nichts genutzt, daß er „über den Parteien stand“, wie die Plakate so eifrig versicherten. Das schöne Wort hat nicht gezogen. Warum wohl? Fließt nicht jedem allenthalben die Klage leicht von den Lippen, daß allzuviel vom „Parteibüchl“ abhänge, daß Können und Charakter allzuwenig bedeuteten? Nun, jeder weiß, daß diese Klagen sehr verbreitet sind, aber hinter der Fassade dieses Unmuts scheint allmählich eine Erkenntnis heranzureifen, die zugleich resigniert und weise ist: Die Erkenntnis, daß es eben in einer Demokratie ohne Parteien und ohne Parteieinfluß nicht abgeht.

Ein konservativer Gedanke also, der zum sozialistischen Erfolg beigetragen hat. Es wäre nicht der einzige! Hat doch das rote Lager sehr wirkungsvoll mit der Vorstellung operiert, daß die Kette: Renner-Körner-Schärf die Linie der Kontinuität sei. Diese Kreise sind sogar noch weiter gegangen und haben gesagt: Wählt einen sopialistischen Präsidenten, nur so könnt ihr das politische Gleichgewicht erhalten, weil ja der, Bundeskanzler von der ÖVP-Seite gestellt wird. Ein zweischneidiger Rat übrigens, denn bei den nächsten Wahlen kann nun die ÖVP die sozialistischen Wähler auffordern, konservativ zu wählen, da ja sonst das Gleichgewicht, auf das die sozialistischen Führer selbst hingewiesen haben, gefährdet wäre.

Wird es diese Wahlen früher, als man bisher glaubte, geben? Die Stellung der ÖVP ist im Augenblick etwas geschwächt, nicht so sehr weil sie ihren Kandidaten nicht durchbrachte, sondern weil offenbar wurde, daß die Drohung einer ÖVPFPÖ-Koalition nicht mehr ernst genommen werden braucht. Der radikale Parteiflügel wird daher einen gewissen Druck ausüben. Indes ist der neue SPÖ-Chef und Vizekanzler Pittermann der letzte, der sich gegen seine Überzeugung nötigen lassen würde. Er ist ein Anhänger der großen Koalition und klug genug, das Wahlergebnis nüchtern zu beurteilen. Außerdem ist es ein offenes Geheimnis, daß die ÖVP hofft, sich mit ihm leichter über die leidigen Schul- und Konkordatsfragen zu einigen als mit dem antiklerikaler eingestellten Schärf. Als Pittermann zum erstenmal als Parteivorsitzender das Wort ergriff, hat er diese Hoffnung nicht enttäuscht. Janko Musulin