Amerikanische Kehrtwendung Präsident Eisenhower versprach auf einer Pressekonferenz, den Plan einer kontrollierten und eventuell auch „entmilitarisierten“ Zone in Europa („Eden-Plan“) „ernsthaft zu studieren“, wenn „wir einen Vorschlag erlangen können, der für beide Seiten fair erscheint.“ Mit dieser Äußerung wollte er offenbar die amerikanische Öffentlichkeit (und seine Bundesgenossen in Europa) darauf vorbereiten, daß Moskau eventuell auf die Vorschläge eingehen könnte, die der amerikanische Delegierte auf der Londoner Abrüstungskonferenz, Harold Stassen, seinem sowjetischen Kollegen Sorin mit Wissen und Einwilligung Eisenhowers vorgelegt hat, und die auf eine Luftinspektion in Europa als einem ersten Schritt zu einer regional begrenzten stufenweisen Abrüstung hinauslaufen. Diese Auslegung der Worte Eisenhowers bestätigte einige Tage später ein Sprecher des State Department, Politische Kommentatoren in Washington maßen diesen beiden Äußerungen eine Bedeutung bei, die ihnen nur dann zukommt, wenn die Sowjets auf die amerikanischem Vorschläge tatsächlich eingehen, was zur Stunde noch durchaus ungewiß ist. Trotzdem wurden die Washingtoner Meldungen und dazugehörigen Kommentare in Bonn und auf dem Parteitag der CDU in Hamburg zur Sensation, und zwar zu einer für die Bundesregierung unerfreulichen. Das lag vor allem daran, daß in Stassens Instruktionen offenbar nicht von der Wiedervereinigung Deutschlands die Rede ist.

*

Chruschtschow für Bündnis USA-UdSSR: Als sichersten und vielleicht einzigen Weg, einen Weltkrieg zu verhindern, bezeichnete der sowjetische Parteichef Chruschtschow in einem Interview mit dem Chefredakteur der New York Times, Cotledge, ein amerikanisch-sowjetisches Bündnis. Schwerer als auf anderen Ländern, so meinte er, ruhe die Verantwortung für eine Verringerung der Spannung in der Welt auf den Vereinigten Staaten und Rußland, „am schwersten auf den Vereinigten Staaten“. Ein amerikanisch-russisches Bündnis wäre seiner Ansicht nach viel eher imstande, den Frieden zu erhalten und den „Spannungsherd“ Europa zu kontrollieren, als die UNO. – Also nur noch zwei und nicht mehr vier oder fünf „Große“ sollen nach Chruschtschows Ansieht die Welt regieren,

Bundestag gegen Atomversuche: Mit einer Resolution, die den Großmächten die Einstellung der Atombombenversuche „zunächst für eine begrenzte Zeit“ empfiehlt, endete eine zwölfstündige Atomdebatte im Bundestag. Die Resolution war ein Kompromiß zwischen Forderungen der Op-Position, ganz auf Atomwaffen (eigene und fremde) zu verzichten und den Wünschen der Bundesregierung, den mit ihr verbündeten Großmächten keine Unannehmlichkeiten zu bereiten. Sowohl Amerika wie England planen in nächster Zeit neue Atomexperimente. Da es ihnen aber nicht schwerfallen dürfte, Bonn von der Notwendigkeit dieser Experimente zu überzeugen, kommt der Entschließung des Bundestages kaum mehr als platonische Bedeutung zu.

Das Geld ist alle: Der Finanzausschuß des Bundestages lehnte einen FDP-Antrag, die Einkommensteuer um 15 v. H. zu senken, ab. Begründung: leere Kassen. (Als die Kassen noch voll waren, lautete die Begründung: zu volle Kassen. – Eine Steuerermäßigung, so argumentierte man damals, würde die Kaufkraft vermehren und die Preise hochtreiben.) Finanzminister Schäffer meinte, das ständige Anschwellen der Staatsausgabe gefährde die Währung. – Niemand wird bestreiten, daß ein allzu sorgloses Umgehen mit öffentlichen Geldern die Währung in Gefahr bringen kann, doch ist ja kaum anzunehmen, daß alle diese Bewilligungen gegen den Willen des Finanzministers zustande kamen. Und wenn dem so ist, warum ist Schäffer dann noch Finanzminister?

Sirius, 16. 5. 1956