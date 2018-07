Inhalt Seite 1 — § 13 Thomas Mann und das Plagiat Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Thomas Mann wissen wir, daß er sich in die Aventüre der Verfilmung seines letzten, unvollendeten Romans ausdrücklich eingelassen hat. Und das, holla, nach seinen Erfahrungen mit „Königliche Hoheit“. Päpstlicher als der Papst wollten seine Kritiker also nicht gern sein.

Im Augenblick geht es, so scheint’s, gar nicht um die Frage, was der Film dem Dichter Thomas Mann vielleicht an Vergröberungen oder gar Entstellungen angetan hat. Es handelt sich viel eher um das Problem, was Thomas Mann dem Schriftsteller Hans Kafka, einem Vetter Franz Kafkas, angetan hätte, wenn das, was auf der tönenden Leinwand erscheint, von Thomas Mann wäre – und das, was Kafka für sich in Anspruch nimmt, tatsächlich auch von Kafka wäre.

Eine etwas verzwickte Fragestellung, nicht wahr? Aber so darf man sich schon ausdrücken, da in den Kommentaren zu einem Protest Kafkas immerhin auch das grimmige Wort „Plagiat“ fiel. Hat Thomas Mann, der Romancier, sich in irgendeinem Sinne schuldig gemacht? Worauf will Kafka, der durch seine Auflehnung bei uns ähnlich bekannt geworden ist wie ein Wiener Theaterkritiker durch die Schlagfertigkeit Käthe Dorschs, eigentlich hinaus?

Kafka, Jahrgang 1902, in Kürschners Deutschem Literatur-Kalender von 1932 als Berliner Mitarbeiter des „Tempo“, als Novellist und Dramatiker verzeichnet, macht geltend, 1930 habe er in einer Illustrierten eine Novelle „Welt und Kaffeehaus“ veröffentlicht, in der ein Motiv einem Krull-Motiv zum Verwechseln ähnlich sei. Ein junger Mann bekommt, heißt es dort, eine Weltreise geschenkt. Seine Eltern bringen das Geld in der Absicht auf, ihn auf diese Weise von seiner Geliebten zu trennen. Der Sohn durchkreuzt aber diesen Plan, findet in einem Kellner einen Reisestellvertreter und bleibt heimlich bei seiner Geliebten. Von der Reise schickt der Kellner den Eltern seines Auftraggebers Briefe.

Hier beginnt das Mannsche Motiv sich vom Kafkaschen bereits zu unterscheiden. Bei Mann fälscht nämlich der Kellner die Briefe mit kunstvoller Hand. Bei Kafka dagegen nimmt der Kellner echte, im voraus geschriebene Briefe mit, um sie an berühmten Stätten der Welt auftragsgemäß in Briefkästen zu versenken.

Die Handlungsgerippe ähneln sich so sehr, daß eine Abhängigkeit voneinander anzunehmen ist – falls nicht gar ein drittes Werk benannt werden kann, das den Modellfall für beide Autoren, für Mann und Kafka, geliefert hat. In der Tat verwies die Göttinger Filmaufbaugesellschaft bei dem Prozeß in Berlin-Charlottenburg auf diesen Modellfall: auf die schon 1906 erschienene Erzählung „Die Weltreise des kleinen Tyrnauer“ von Jakob Julius David.

Thomas Manns „Unselbständigkeit“ bleibt, Handelt es sich um ein Plagiat? In Paragraph 13 des „Urheber- und Verlagsrechtes“ heißt es: „Unbeschadet der ausschließlichen Befugnisse, die dem Urheber nach § 12 Abs. 2 zustehen, ist die freie Benutzung seines Werkes zulässig, wenn dadurch eine eigentümliche Schöpfung hervorgebracht wird.“