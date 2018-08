Inhalt Seite 1 — Aktien für den Meeresgrund Seite 2 Auf einer Seite lesen

M. D., London, Mitte Mai

Vor kurzem fand eine wichtige Generalversammlung statt, die wichtigste seit Bestehen der Ärmelkanaltunnelgesellschaft, deren Daseinszweck es ist, unter dem Meeresboden ein Loch graben zu lassen und auf diese Weise England und Frankreich miteinander zu verbinden.

Bisher waren die Generalversammlungen dieser gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts gegründeten Gesellschaft eher ein Anlaß zu geselligem Beisammensein als zu geschäftlichen, Überkgungen. Mit einem Schlage ist das anders geworden. Die Aktien sind gestiegen. Der Plan, den Tunnel zu bauen, wird-wieder ernsthaft diskutiert. Amerikanische Finanzkreise sollen sich dafür interessieren; die englischen Autofirmen hoffen, auf dem Landwege konkurrenzfähiger liefern zu können; und die britische Regierung hat „grundsätzlich nichts dagegen“. Auch die alte Suez-Kanal-Gesellschaft sucht nach neuen maritimen Betätigungsmöglichkeiten.

In der Zentrale der Ärmelkanaltunnelgesellschaft, die es mitten in der City von London wirklich gibt, ist man gar nicht besonders glücklich über die neue Popularität. Viel lieber hätte man dort weiter existiert wie bisher: Hinter einem selten in Anspruch genommenen riesigen Wartezimmer liegen friedliche, bequem eingerichtete Geschäftsräume, in denen mit großer Feierlichkeit Tee serviert wird, und auf Klingelzeichen reicht ein livierter Lakai auf silbernem Tablett Zigarren herum. So recht eine Welt also, wie sie sonst eigentlich nur noch in blödsinnigen englischen Filmen, aber nicht im englischen Alltag zu finden ist.

Der Generaldirektor ist ein sehr charmanter Mann, der in einer Privatbank höchst vorteilhaft engagiert ist und die Ärmelkanaltunnelgesellschaft, deretwegen er sich jetzt in ein so störendes Rampenlicht gerückt sieht, nur nebenher mitbetreut.

Die Geschichte des Tunnels ist viel älter als die dazugehörige Aktiengesellschaft. Ein Ingenieur Napoleons soll den Plan entworfen haben; damals noch mit sehr viel optimistischem Drum und Dran – einer Inselstation auf halbem Wege zum Beispiel, wo die Tunnelreisenden sich ein bißchen erholen und einmal wieder Luft schnappen sollten. Mitte des vergangenen Jahrhunderts wurde auf der Pariser Weltausstellung zum erstenmal ein detaillierter Entwurf vorgelegt. Man fing auch wirklich an zu graben. Das Loch ist noch heute bei Dover zu sehen – voll von Wasser.

Als sich damals große Hoffnungen zu regen begannen, wurde die Ärmelkanaltunnelgesellschaft gegründet. Einer ihrer ersten Generaldirektoren war gleichzeitig leitender Direktor der Südenglischen Eisenbahnen. Die erste Generalversammlung benutzte er zu der Mitteilung, er wolle die Gesellschaft wieder auflösen. Dann jedoch besann er sich eines anderen, wohl gar eines Besseren, und verkündete einen Monat später, er habe sich überzeugen lassen: Der Tunnel werde eines Tages auf jeden Fall gebaut werden, und die Gesellschaft solle daher bestehen bleiben.