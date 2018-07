Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes hat der Öffentlichkeit auf seiner Jahrestagung in Hamburg (16. bis 18. Mai) einen bunten Strauß von Sorgen und Forderungen unterbreitet. Verbandspräsident Liebergesell klagte über den „immer stärker werdenden Wettbewerb“, der im Baugewerbe stellenweise bereits ruinöse Formen angenommen habe, über fehlende Anschlußaufträge und natürlich auch über die schon oft monierte Vergabepraxis der öffentlichen Hand, die dem jeweils billigsten Angebot in der Regel den Vorzug gebe: „Das Baugewerbe ist sich seiner Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit bewußt, jedoch ist die Grenze erreicht, die in der letzten Zeit eingetretenen Kostensteigerungen in den bisherigen Baupreisen aufzufangen.“

Diese Melodie ist nicht neu. Und gewiß stehen hinter ihr, in diesem oder jenem Einzelfall, auch unangenehme Realitäten. Aber im ganzen gesehen hat sich das Baugewerbe in den letzten Jahren doch wohl einen beneidenswert guten Platz auf der Sonnenseite der Konjunktur sichern können. Nichts deutet darauf hin, daß sich das in nächster Zeit grundsätzlich ändern wird.

Allerdings haben sich in den vergangenen Monaten auch auf den Baumärkten die Zuwachsraten abgeschwächt. Aber niemand hat doch wohl erwartet, daß das nach der Währungsreform angeschlagene rasante Fortschrittstempo mit von Jahr zu Jahr steigenden Rekordzahlen ad infinitum fortgesetzt werden könnte. Die sich jetzt auch auf diesem Gebiet offenbar durchsetzende verhaltenere Gangart ist das Zeichen einer allmählichen Normalisierung und deswegen durchaus zu begrüßen. Wenn sich dabei nun hier und dort etwas zu klemmen beginnt, dann hat das wohl weniger seinen Grund in einer beklagenswert stiefmütterlichen Behandlung der Bauwirtschaft durch den Gesetzgeber und die allgemeine Wirtschaftspolitik (auf diesem Gebiet ist ja wohl bis in die letzte Zeit hinein einiges arrangiert worden), als vielmehr in betriebswirtschaftlichen Fehlspekulationen, für die die Allgemeinheit nicht haftbar gemacht werden kann.

Auch in der Bauwirtschaft hat es große Optimisten gegeben, die, im Vertrauen auf den ewigen Boom und sprunghaft weitersteigende Umsätze, schneller wachsen wollten, als es ihrer finanziellen Gesundheit guttat. Wer jedenfalls die Warnung, die der Präsident des Baugewerbes seinen Mannen jetzt in Hamburg für die Zukunft zurief – nämlich etwas kürzer zu treten mit der Aufnahme von Fremdmitteln zur Ausweitung des Maschinenparks –, auch schon in der Vergangenheit beherzigt hat, der dürfte in den nächsten Monaten wegen fehlender Anschluß auf träge keine schlaflosen Nächte haben. kr