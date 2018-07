In wenigen Tagen – am 31. Mai 1957 – läuft die Frist ab, die das Angestelltenversicherungs-Neuregelungsgesetz (in § 1 der Übergangsvorschriften) einer bestimmten Personengruppe zur individuellen Regelung ihres Versicherungsverhältnisses einräumt. Bis dahin können Angestellte mit einem Monatsgehalt von mehr als 750 DM bis 1250 DM, soweit sie das 50. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, durch Abschluß einer Lebensversicherung die Voraussetzung für die Befreiung von der Versicherungspflicht erfüllen, der sie jetzt grundsätzlich wieder unterliegen. (Wer bis zum 31. Mai 1957 das 50. Lebensjahr vollendet hat, kann die Befreiung auch ohne Bestehen einer Lebensversicherung beantragen.) Der Versicherungsvertrag muß für den Fall des Todes und des Erlebens des 65. oder eines niedrigeren Lebensjahres abgeschlossen werden, und der Beitrag dafür muß mindestens ebenso hoch sein wie derjenige, der an die gesetzliche Rentenversicherung abzuführen wäre. Der Befreiungsantrag ist dann bis zum 31. Dezember 1957 bei der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte zu stellen; die Befreiung erfolgt rückwirkend ab Inkrafttreten des neuen Gesetzes.

Der Angestellte, für den die genannten Voraussetzungen zutreffen, wird zunächst zu klären haben, ob sein Arbeitgeber die Zahlung des halben Beitrags für die Lebensversicherung übernehmen will. Bund und Länder und wohl die meisten privaten Arbeitgeber haben sich hierzu bereit erklärt, da sie ja auch vom Pflichtbeitrag die Hälfte zu tragen hätten. Der gesamte Monatsbeitrag beträgt 105 DM, so daß auf beide Teile je 52,50 DM entfallen. In der Lebensversicherungsprämie von 105 DM dürfen Versicherungssteuer, Ratenzuschlag und evtl. Gesundheitszuschlag enthalten sein.

Weiter ist zu prüfen, ob der Angestellte die Wartezeiten der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt hat: 180 Beitragsmonate für die Altersrente, 60 Beitragsmonate für Invaliden- und Hinterbliebenenrente; Ersatzzeiten werden angerechnet. Wer die Wartezeit noch nicht erfüllt hat, sollte auf jeden Fall bis dahin mit der Beitragszahlung fortfahren, um sich die entsprechenden Anwartschaften zu sichern. Das kann, auch neben der befreienden Lebensversicherung, in der niedrigsten Klasse von monatlich 14 DM geschehen, wenn der Versicherte zur Weiterversicherung berechtigt ist. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn er schon vor der Rentenreform als freiwillig Weiterversicherter Beiträge entrichtet hat.

Wenn diese Vorfragen geklärt sind, muß die „persönliche Bemessungsgrundlage“ des Versicherten ermittelt werden, also jene Größe, die sich im wesentlichen aus dem Verhältnis seines Gehalts zum Durchschnittsentgelt aller Versicherten in den zurückgelegten Beitragszeiten ergibt. Bei dem hier behandelten Personenkreis wird diese Größe sehr oft über 750 DM monatlich liegen und insoweit laut Gesetz bei der Rentenberechnung unter den Tisch fallen. In diesen Fällen empfiehlt sich der Abschluß einer befreienden Lebensversicherung und die gleichzeitige Weiterversicherung zum niedrigsten Monatsbeitrag von 14 DM, bis die persönliche Bemessungsgrundlage sich soweit ermäßigt hat, daß sie voll zur Anrechnung kommt. Hierzu sei auf den Aufsatz von Heubeck (ZEIT vom 18. April) verwiesen. Weitere Auskünfte erteilen gern alle Versicherungsämter und Lebensversicherungsgesellschaften. B. F.