In der erzählenden Literatur unserer Tage floriert der religiöse Roman so auffallend, daß man annehmen muß, die Fragen, von denen er lebt, seien doch in weiteren Kreisen aktuell, als man aus den sonstigen Symptomen des heutigen Lebens sich zu schließen getrauen würde. Es spricht dafür auch der Grad, in dem zum Beispiel ein Autor wie Edzard Schaper sich während der letzten Jahre durchsetzen konnte. Er hat sogar so etwas wie Popularität gewonnen, und das in Kreisen, die nicht einmal dem persönlichen Bekenntnis eines Dichters nahestehen. Vielleicht liegt das daran, daß sein Hauptthema, welches immer wieder zu variieren er nicht müde wird, gewissermaßen die Kernfrage aller religiösen, insbesondere christlichen Geschicklichkeit darstellt: die Frage nämlich, ob und wieweit nicht das Glaubensleben sich stärker und tiefer verwirklicht, überhaupt in höherem Maße Realität wird, je härter die Kirche bedrängt wird, je mehr ihre äußere Geltung und Macht in Frage gestellt erscheint. Immer wieder kommt Schaper auf dieses Thema zurück: die „sterbende Kirche“, aus deren Untergang sich die Gestalt eines unbeirrten Glaubensboten im bewußten Selbstopfer zur letzten, religiösen Vollendung erhebt. Es ist das Thema des modernen Märtyrertums, das in der Tat gerade in der Zerstörung die Unzerstörbarkeit der christlichen Glaubenssubstanz beweist.

Reinhold Schneider: „Die silberne Ampel.“ Verlag Jakob Hegner, Köln und Olten; 244 S., 13,80 DM.

Eine erdachte Chronik berichtet über Leben und Berufung des Kronfeldherrn Nun’Alvares Pereira, des Verteidigers des jungen portugiesischen Reiches gegen den König von Kastilien, gegen ein gottloses Regiment überhaupt. Er weiß sich von der heiligen Jungfrau selbst erwählt zu seiner Befreiungstat, die außer, ihm niemand leisten kann in jenem geschichtlichen Augenblick. Zwar ist es ein Unternehmen ohne jede Aussicht auf Erfolg, aber ihm gelingt das rettende Werk. Nachdem es getan ist, beendet der Mann des Schwertes seine Tage im Kloster, bis heute mehr als Heiliger denn als Held verehrt. – Historie, mit einer dichterischen Hellsieht gesehen und beschrieben, wie es so treffsicher dokumentarischen Vermächtnissen gegenüber wohl kaum einem anderen Autor der Gegenwart gelingt.

Geht es in diesen beiden Romanen um eine Glaubenslage, die sich an äußersten Bedrängnissen und menschlichen Notständen zu bewähren hat, so führt der liebenswürdige Franzose Francis Jammes den Leser in ein nahezu unwahrscheinliches Idylll paradiesischer Gottseligkeit.

Francis Jammes: „Der Pfarrherr von Ozeron.“ Verlag Jakob Hegner, Köln und Olten. Deutsch von Friedrich Burschell. 212 S., 13,80 DM.

Aber man kann nicht sagen, daß dieses Bild wahrhaft, kindlicher Frömmigkeit darum grundsätzlich unzumutbar wirkte. Es mutet vielmehr an, wie abermals ein „Beispiel“ – nicht ein Beispiel vor der Geschichte, nicht ein Beispiel gegen alle Zeugnisse aktueller Wirklichkeit –, ein Beispiel für die subjektive Möglichkeit, innerhalb einer noch einigermaßen intakten Welt auf eine ganz schlichte, menschlich-gute Art christliche Liebe zu betätigen.

Wie in der Geschichte „das Gute“ sich mit beinahe mechanischer Gesetzmäßigkeit fortpflanzt, das darf einem gewiß auf die Länge ein Lächeln abnötigen; allein, es ist mit so viel Charme gedacht und erzählt, daß man es schließlich mit ebenso naiver Genugtuung liest, wie es mit naiver Gewißheit geschrieben ist.