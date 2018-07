Inhalt Seite 1 — Das Schaf fraß ruhig weiter... Seite 2 Auf einer Seite lesen

DK., Hamburg

Es war an einem Frühlingsnachmittag gegen sechzehn Uhr. Da radelte in einem Vorort Hamburgs ein vierzehnjähriger Schüler an einer Wiese entlang. Auf der Wiese graste angepflockt ein Schaf. Rührend friedlich, niedlich und wollig rupfte es dort Gras – ein Anblick, der den kleinen Großstädter wünschen ließ, das Tier zu streicheln. Er stieg vom Fahrrad ab und ging zu dem Schaf hin. Das Schaf ließ es sich, friedlich weitergrasend, gefallen, daß der Junge ihm das weiche Fell kraulte und ihm dann sogar hinten die schmutzige Wolle entfernte.

Es war an demselben Frühlingsnachmittag um dieselbe Zeit. Da blickte ein älterer Mann, der in der Nähe dieser Wiese wohnt, aus dem Fenster. Er sah einen Jungen auf einem Fahrrad an der Wiese entlangfahren, er sah ihn absteigen und sich dem dort weidenden Schafe nähern. Und dann sah der Mann, wie sich der Junge an dem Schaf zu schaffen machte.

„Kunst ist ein Stück Natur, gesehen durch ein Temperament“ hat einmal jemand gesagt. Hier nun handelt es sich nur um schlichte Natur – dafür aber gesehen durch zwei Temperamente. – Es gibt einen ausgezeichneten japanischen Film, er heißt Rashomon, der schildert, wie ein und derselbe Vorgang in der Darstellung von fünf beteiligten Menschen sich ausnimmt wie fünf verschiedene Ereignisse, denen nur Schauplatz und Personen gemeinsam sind. Daran erinnert das ungleich weniger dramatische Ereignis, bei dem Wiese, Schaf, Junge und Mann die konstanten Größen sind.

Was nun die Augen des Mannes am Fenster sahen, bewog diesen, sich sofort hinauszubewegen und den Jungen festzuhalten. Wo sonst, wenn nicht angesichts vermeintlicher Unsittlichkeit, hat es Sinn für die Sittlichkeit zu streiten?

Der Mann brachte den Jungen in eine Gastwirtschaft und rief von dort aus einen Peterwagen herbei. Den Polizisten wurde der Junge und die Information mitgegeben, daß man in ihm vielleicht auch denjenigen gefaßt habe, der kürzlich zwei Schülerinnen auf unsittliche Weise belästigt hatte.

Auf der Polizeiwache stellte man die Mädchen dem vermeintlichen Sittenstrolch gegenüber. Aber die zehnjährigen Schülerinnen sagten beide: Nein, der ist es nicht gewesen!