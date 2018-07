An den Weltrohstoffmärkten hat sich die Preistemperatur in den letzten Monaten merklich abgekühlt. An Stelle von Meinungskäufen und von längerfristigen Käufen an den Hauptwarenterminbörsen ist von Seiten der internationalen Verbraucherkreise ein kurzfristiges Eindecken getreten. Die Versorgungsverhältnisse haben sich seit der Jahreswende von Monat zu Monat weiter verbessert. Die Konsumenten haben ihre Bestände an wichtigen Produkten ständig verringert; sie rechnen damit, zu eventuell noch günstigeren Preisbedingungen, als es Ende April und Anfang Mai der Fall war, ihre Vorratsbasis ergänzen zu können. Indessen sind die unmittelbaren Bedarfskäufe der verarbeitenden Industrien verschiedentlich langsam im Zunehmen begriffen, nachdem das Ausräumen schwacher Punkte im Rohstoff gefüge in jüngster Zeit erneute Fortschritte gemacht hat.

Daß aber hier der Abwärtsentwicklung gewisse Grenzen gesetzt sind, ist z. B. aus den Bestrebungen der Weltkupferproduzenten zu ersehen, den New Yorker Grubenhüttenpreis nicht unter einen Stand von 32 Cents absinken zu lassen und nötigenfalls innerhalb kurzer Frist eine schärfere allgemeine Produktionsbeschränkung in Anwendung zu bringen. Auch die seit Ende April nochmals um über 10 v. H. reduzierten internationalen Zink- und Bleinotierungen, die auf die bevorstehende Einstellung der amerikanischen Kriegsvorratskäufe sehr empfindlich reagiert haben, dürfen nicht zu der Annahme verleiten, daß ein nochmaliger stärkerer Kursrückgang mit Bestimmtheit zu erwarten ist. In beiden Metallen sind die Verbraucher nur ungenügend bevorratet. Hier steht ebenfalls eine partielle oder allgemeinere Produktionsbegrenzung in Aussicht. Gerade das Beispiel der in London in der zweiten Maiwoche bis auf 95 £ gedrückten Bleipreise zeigt, daß schon eine mäßige Nachfrage genügen würde, um die Marktlage zu stützen.

Seit Jahresbeginn haben die Preise für Naturgummi um 15 bis 20 v. H. nachgegeben.“ Hierin spiegelt sich, nicht allein die Stagnation in der amerikanischen Automobilindustrie wider, vielmehr kommt auch das ständige Vorrücken und die steigende Nachfrage nach dem synthetischen Produkt zum Ausdruck, eine Entwicklungstendenz, die noch auf lange Zeit hinaus nicht abgeschlossen ist. Das monatelange Hausse-Treiben auf den Rohzuckermärkten‚ durch das der New Yorker Weltzuckerpreis seit November vorigen Jahres bis April dieses Jahres verdoppelt worden war, ist seit Anfang Mai plötzlich gestoppt worden und hat seitdem einer Baisse-Bewegung Platz gemacht. Eine ganze Anzahl Länder haben übertriebene Einkäufe zu stark forcierten Preisen ohne Rücksicht darauf vorgenommen, daß sich im Laufe dieses Jahres die Versorgungslage wieder normaler gestalten wird und namentlich die höheren Ernteaussichten in Kuba eine preisdämpfende Wirkung ausüben werden.

Die Warenpreis-Indices haben auf diese und die vorher erwähnten Entwicklungen zum Teil recht drastisch reagiert. Der amerikanische Index von Moody (Ende Dezember 1931 = 100), der im Dezember und Anfang Januar mit 441–442 seinen Höhepunkt erreichte, hat in der Folge (besonders im Februar) eine nachhaltige Senkung auf 411 sowie im April und Anfang Mai auf 406 erfahren. Schließlich kam eine stetigere Tendenz mit 408–409 zum Durchbruch, da einzelne Bedarfskäufe, u. a. in amerikanischer Baumwolle, in Rohjute und Stahlschrott der Gesamthaltung eine Stütze gaben. Der britische Index von Reuter (Mitte September 1931 = 100), der im Dezember und Anfang Januar zwischen 511 und 504 gependelt hatte, wies bis Anfang April eine Ermäßigung auf 477 auf. Dieses Niveau wurde Anfang Mai mit 472 zeitweise unterschritten. Bei diesem Index, der auf die industriellen Rohstoffe stärker ausgerichtet ist, hat sich zuletzt gleichfalls eine widerstandsfähigere Haltung durchgesetzt, wie die Preisentwicklung bei Rohwolle und Kammzügen sowie die leichte Erholung der Kautschuk- und Kakaopreise erkennen läßt. R.