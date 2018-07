Die bedeutendste Aufgabe der Verbände liegt darin, auf der Grundlage sachlichen Abwägens der verschiedenen Meinungen das, was in ihren Bereichen als wesentlich angesehen wird, festzustellen und zur Geltung zu bringen. Sie erfüllen damit eine dem Interesse der Gesamtheit dienende Aufgabe, meinte RA Stein, stellvertr. Hauptgeschäftsführer des BDI. Unter solchen Gesichtspunkten wird man dessen Jahrestagung in Frankfurt als ein bedeutsames wirtschaftspolitisches Ereignis werten.

Auf der Mitgliederversammlung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie kreisten die Gedanken der Sprecher des BDI vornehmlich um zwei Fragen, die heute im Mittelpunkt der Industriepolitik stehen. Es ist, wie könnte es anders sein, als erstes der Vertrag über den Gemeinsamen Markt. Auf der Kundgebung in der Kongreßhalle sagte von ihm Bundesaußenminister von Brentano, daß er einen an sich gesunden Kompromiß darstelle; der Vertrag sei glücklicherweise so schmiegsam und anpaßbar wie nur möglich gehalten. Die Industrie sieht die Dinge nicht viel anders, vor allem erkennt sie rückhaltlos die politische Zielsetzung an, um gleichzeitig darauf hinzuweisen, daß es jetzt darauf ankommt, den Vertrag realisierbar zu gestalten Hierfür sei jedoch eine gemeinsame Wirtschafts-, Finanz- und Währungspolitik notwendig.

Sie ist nicht ohne weiteres gesichert; deshalb liegen hier gewisse Probleme. Ihre Lösung erblickt der Bundesaußenminister vor allem darin, daß die Paktmächte auch politisch näher zusammenrücken. Der Vertrag über den Gemeinsamen Markt ist so ein Anfang, der Ausgangspunkt für eine gemeinsame Politik, deren Realität die kommenden Jahre erweisen müssen. Dabei wird es große und bedeutsame Auseinandersetzungen geben, die dem im Vertrag aufgestellten Ziel dann dienen, wenn ihm gegenüber die Sorgen des Tages und die Einzelinteressen zurücktreten. Die Kundgebung in der Kongreßhalle ließ erkennen, daß die deutsche Industrie, obwohl sie alle Einzelfragen real und nüchtern beurteilt, die Dinge entsprechend sieht, und nicht anders zu handeln gedenkt.

Die andere Frage aber, die bewußt vom Präsidenten des BDI in den Mittelpunkt der Jahrestagung gestellt wurde, ist die des industriellen Mittelstandes. Sie liegt nicht so offen zutage, wie die großen politischen Ereignisse, ist aber trotzdem nicht weniger real. Sie in das Blickfeld der Öffentlichkeit zu rücken, ist eine der bedeutsamsten Verbandsarbeiten, so wie diese eingangs dieses Berichtes gekennzeichnet wurden. Die Spannungen, Sorgen und das Mißbehagen, das sich in einem politisch und sozial bedeutsamen Bereich der Industrie bildet, wird im Verband zuerst und am deutlichsten fühlbar. Welche Bedeutung der BDI dem zumißt, wurde durch die Bildung eines besonderen Ausschusses für Fragen des industriellen Mittelstandes verdeutlicht, dessen Leitung-Verbandspräsident Berg übernommen hat. Es ist selbstverständlich, daß sich der BDI auch darüber Gedanken gemacht hat, welche Lösungsmöglichkeiten sich anbieten. Er sieht sie in zwei Bereichen: einmal – was nur allzu nahe liegt – in dem des Steuerwesens, zum anderen aber auch im eigenen Bereich der Industrie selbst.

Präsident Berg knüpfte in seinen Darlegungen an die alte Tradition an, nämlich an das AVI-Abkommen der zwanziger Jahre zwischen eisenschaffender und eisenverarbeitender Industrie. Er erinnerte in diesem Zusammenhang weiterhin an die Investitionshilfe, durch die die Gesamtheit der Industrie den großen Unternehmen der Grundstoffwirtschaft in einem kritischen Augenblick eine Starthilfe gab. Dieses Spiel soll heute nicht in umgekehrter Richtung wiederholt werden. Es gibt andere Möglichkeiten einer solidarischen Hilfe. Sie gilt es zu nutzen. So können die großen Unternehmen den vornehmlich dem Mittelstand dienenden Anleihen der Industriebank ein verstärktes Interesse bei ihren Wertpapieranlagen entgegenbringen. Vieles läßt sich auch durch eine bessere Ausgestaltung der Steuer- und Lastenausgleichsabgabe schaffen. Die Erbschaftssteuer zum Beispiel, die sich gerade für kleine Unternehmen als eine schwere Last erweist, ließe sich möglicherweise durch Zuschläge zur Vermögenssteuer ablösen. Unternehmen, die sich in einer wirtschaftlich guten Situation befinden, könnten verstärkt von den Möglichkeiten der Ablösung der Lastenausgleichsabgabe Gebrauch machen, um Raum für ein Strecken der laufenden Abgaben dort zu ermöglichen, wo sie nicht aus den Erträgen aufgebracht werden können. Berg trat weiter dafür ein, den nicht entnommenen Gewinn steuerlich zu schonen, weil es ein Unterschied ist, ob ein Unternehmer die Erträgnisse seiner Arbeit verbraucht oder im Werk beläßt, damit dieses auf einen hohen Stand gebracht werden kann.

Dies ist ein Vorschlag, der auf den ersten Blick zweifellos vernünftig und gerecht erscheinen mag der aber Bundeswirtschaftsminister Erhard Veranlassung gab, der Industrie die Frage vorzulegen, ob sie sich auch genügend überlegt habe daß sie damit neue Forderungen nach einem Miteigentum hervorrufen müsse. Es zeigen sich so. je nachdem unter welchen Gesichtspunkten man an diese Fragen herantritt, Unterschiede in der Auffassung. Während die Industrie vor allem an die Betriebe denkt, die immer wieder aufs neue Wettbewerbs- und leistungsfähig gestaltet werden müssen, betrachtet der Politiker die Dinge vom Standpunkt einer sozial gesunden Vermögensschichtung. Erhard meinte so auch, daß für den Mittelstand nicht nur die Wohlstandsbildung wichtig sei, sondern daß es jetzt für ihn besonders darauf ankomme, ein anderes Lebensgefühl und einen anderen Lebensstil zu gewinnen; es sei vor allem eine geistige und seelische Befreiung des Menschen vom Kollektiv notwendig.

Unterschiedliche Betrachtungsweisen aber bedeuten noch längst kein Auseinandergehen. Wer dies erwartet, verkennt die rechte Verbandsarbeit, die in einer Demokratie darauf gerichtet sein muß, eine zehnmal durch das Sieb geworfene Meinung zu formulieren, um sie mit unter anderen Gesichtspunkten gewonnenen Einsichten und Forderungen zu konfrontieren, in der Erkenntnis, daß man nur so zu einer echten politischen Lösung zu gelangen vermag. Sie aber ist auch hier notwendig. Das erkennt der Bundeswirtschaftsminister vorbehaltlos an. Seiner Meinung nach haben wir nämlich inzwischen einen Stand des Wiederaufbaues erreicht, der es uns erlaubt, auch rechts und links des großen Weges zu schauen und an die zu denken, die, wie der gesamte Mittelstand, noch nicht die Sicherheit und Lebenskraft zurückgewinnen konnten, die sie brauchen, um die ihnen zugefallenen Funktionen erfüllen zu können. W. R.