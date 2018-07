Inhalt Seite 1 — Englands Stahl wird teurer werden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Als in der ersten Maihälfte eine Delegation westdeutscher Wirtschaftsredakteure auf Einladung des britischen Stahl-Verbandes, der British Iron and Steel Federation, alte und auch modernste Werke der englischen Montanindustrie besichtigte, wurde die Frage gestellt, warum der britische Stahl billiger ist als der deutsche. Darauf gab es eine humorvolle Antwort: „Unsere Stahlpreise sind so niedrig, weil wir gute Manager haben.“

Diese Antwort mag zunächst überraschen. Aber sie sagt eine gute Portion Wahrheit aus. Um es bei dieser Gelegenheit vorwegzunehmen: Gastfreundschaft und Informationsbereitschaft der führenden Männer der britischen Schwerindustrie verdienen Dank und höchste Anerkennung. Wir empfinden es als eine Pflicht, dies auch an dieser Stelle auszusprechen und unseren Lesern zu sagen, daß der Delegation bei jeder der vielen Besichtigungen und Konferenzen eine ehrliche und offene Freundschaft entgegengebracht wurde, daß es keine Minute des Mißklangs gab und daß Organisation und Atmosphäre beispielhaft gewesen sind.

Auch aus diesem Blickwinkel heraus konnte der Eindruck gewonnen werden: Englands wieder privatisierte Stahlindustrie hat gute Manager. Sie bilden Rückgrat und Motor einer Stahlplanung, die eine Erhöhung der Stahlproduktion bis 1962 von zur Zeit rd. 22 auf 28 Mill. t, den Bau von 14 neuen Hochöfen mit einer künftigen Produktion von 20 (13) Mill. t Roheisen und die Errichtung neuer Hütten- und Walzwerke, darunter zweier neuer Grobblechstraßen und den Ausbau der Röhrenerzeugung vorsieht. Das Gesamtprogramm umfaßt für die fünf Jahre ab 1958 etwa 575 Mill. t oder 6 Mrd. DM, mithin jährlich etwa 1,2 Mrd. DM.

Dabei dürfte schon bis Ende 1958 eine Rohstahlerzeugung von etwa 24 Mill. t gegen voraussichtlich 22,5 Mill. t in 1957 erreicht werden. Gegenüber einer Rohstahlproduktion von 12,9 Mill. t in 1946 bedeutet dies für Großbritannien nahezu das Doppelte des ersten Nachkriegsjahres und mehr als das Doppelte der Vorkriegsjahre. Die Entwicklung ist also sehr rasch und forciert vor sich gegangen und trägt durchaus den Stempel eines konjunkturellen Optimismus.

Der Stahlplan der Federation kommt aus der Initiative der einzelnen Stahlunternehmen. Diese müssen auch die Finanzierung sichern – und die technische Planung nach eigenem Ermessen durchführen. Der britische Stahlwerksverband übt dabei eine gewisse Gutachter- und Beratungstätigkeit aus, hinter der eine umfassende Marktforschung steht. Zwischen dem Stahlwerksverband und dem staatlichen Iron Steel Board besteht eine enge Fühlung.

Dem Investitionsprogramm liegt eine Marktschätzung zugrunde, die einen der geplanten Entwicklung adäquaten Verbrauch annimmt. Die Insel rechnet damit, daß die Verbrauchssteigerung der vergangenen acht Jahre in etwa anhält. In jener Zeit wurde die britische Stahlproduktion um rd. 5,75 Mill. t erhöht, wovon den größten Anteil der Inlandsmarkt abnahm, während der Export sehr vorsichtig gehandhabt wurde, um den Inlandsmarkt nicht unterzuversorgen. Bis 1962 rechnet die Insel mit einer Zunahme der Inlandslieferungen um etwa 5 Mill. t Rohstahl und Rohstahl-Äquivalente. Lebensstandard und Produktivität würden eine jährliche Zuwachsrate haben, die etwa 23 v. H. über der der vergangenen acht Jahre liegt, war zu hören. Gewisse Mengen würden außerdem für den bisher stark vernachlässigten Export zur Verfügung stehen, so daß unter Umständen sogar die Vorausschätzungen bis 1962 als knapp empfunden werden könnten. „Wir glauben, daß sich in einer vor uns liegenden friedlichen Zeitspanne der Konsum besser steigern wird als in einer Ära von Kriegsspannung und kriegerischen Auseinandersetzungen", erklärte uns Mr. E. W. Senior, Handelsdirektor der British Iron and Steel Federation.

Noch ist der britische Stahl billiger als der deutsche, billiger als jeder Stahl innerhalb der Montan-Union. Zwar ist es nicht möglich, eine Preisprognose zu stellen, aus der modernen Entwicklung und ihrer Finanzierung scheint sich aber die Konsequenz abzuzeichnen, daß auch England die von der eisenschaffenden Seite als zu niedrig empfundenen Stahlpreise nach oben wird korrigieren müssen. Denn auch Englands Stahl muß stärker als bisher den Weg über die Selbstfinanzierung der neuen Anlagen gehen, wobei den Werken, an unseren Verhältnissen gemessen, bescheidene Abschreibungsquoten, dagegen in weit höherem (und gesünderem) Maße beträchtliche Beträge aus versteuerten Gewinnen zur Verfügung stehen. Das laufende 6-Mrd.-Programm hofft man zu zwei Dritteln aus Abschreibungen und Gewinnen und zu einem Drittel unter Einschaltung der privaten Finance Corporation for Industries, also über Anleihen, teilweise wohl auch über Kapitalerhöhungen finanzieren zu können.