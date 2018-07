Die bekannte, unabhängige englische Sonntagszeitung Observer erkennt

Enid Bagnolds Velvet, das Mädchen mit dem Pferd“, Verlag Arche, Zürich; 293 S., 11,80 DM,

„klassischen Rang als Pferdebuch“ zu. Auf weit höherem Niveau als jene Bücher, die irgendeine Evelyn oder Ursula ins Glück oder sonstwo hinreiten lassen, wird hier die Geschichte der kleinen englischen Metzgerstochter Velvet Brown erzählt. Das ausgemergelte, flachshaarige Mädchen mit der Goldklammer gegen ihre vorstehenden Vorderzähne entwickelt schon frühzeitig eine leidenschaftliche Liebe für Pferde und Reiterei. „Wie Frauen von Geschmeide träumen, so träumte sie von Pferdegebissen, Trensen und Kandaren“, so heißt es (fahrlässig schwülstig übersetzt) von diesem Mädchen, das schon als kleines Kind mit ausgeschnittenen Pferdebildern spielt.

Dieses Mädchen macht auf märchenhafte Weise die Bekanntschaft eines gütigen alten Großgrundbesitzers, der ihr bei seinem Tode ein halbes Dutzend Pferde vererbt. Dazu gewinnt sie in einer Verlosung auch noch den Schecken, auf dem sie – als Jockey verkleidet – das Grand National, das schwerste Hindernisrennen der Welt, gewinnt.

In der Tat eine ganz und gar phantastische Geschichte, eine Überspitzung des Klischees, nach dem in fast allen Kinderreiterbüchern ein Kind gefürchtete „Verbrecher“, mit denen sonst niemand fertig wird, zum Siege reiten muß. Selbst wenn es wahr sein sollte, daß einmal ein knapper Backfisch das Grand National gewonnen hat – so ließe sich das vielleicht journalistisch auswerten, als Gegenstand literarischer Betätigung ist es nicht sehr geeignet.

Der Vorzug dieses Buches allerdings liegt darin, daß es eine große, verzehrende Passion sichtbar macht, die Kinder genauso gefangen halten kann wie alte Männer. Zugleich gibt der Roman ein lebendiges Bild verschiedener Jungmädchenmentalitäten und – mit der Schilderung des Lebens der Familie Brown – ein Stück Milieudarstellung.

Wer selbst der Passion für Pferde und Reiterei ergeben ist, wird das Buch der wirklichkeitstreuen Einzelheiten wegen mit Interesse, der Unglaubwürdigkeit der ganzen Geschichte wegen aber wohl auch mit einigem Ärger lesen. j. p.