„Halb-Abrüstung“: Aus dem schier unentwirrbaren Knäuel der Abrüstungsfrage lösen sich allmählich zwei Fäden: Inspektion und Atombombenversuche. Beide, so erklärten amerikanischeStellen, haben nichts mit der eigentlichen Abrüstung zu tun und könnten daher ausgeklammert werden. Man spricht in diesem Fall von semi-disarmament (Halb-Abrüstung). Sinn dieser Prozedur ist es, den Wunsch nach Abrüstungserfolgen mit früheren amerikanischen Versicherungen über die unlösbare Verbindung von Abrüstung und deutscher Wiedervereinigung in Einklang zu bringen. Auch Adenauer erklärte, er werde einer militärischen Inspektionszone in Zentraleuropa gern zustimmen, denn nicht alle Schritte von Abrüstung und Wiedervereinigung müßten gleichzeitig erfolgen. Das Durchschneiden der „Junktim-Schnur“ zwischen Wiedervereinigung und Inspektion allein genügt aber noch nicht, um den Inspektionsballon fliegen zu lassen. Gegenseitiges Mißtrauen, Uneinigkeit über die Abgrenzung der Inspektionszone und anderer Ballast halten ihn vorläufig noch am Boden.

*

Gomulka gewinnt eine Runde: Das Zentralkomitee der (kommunistischen) polnischen Arbeiterpartei erklärte sich für „Achtung der Bürgerrechte“ und gegen „alle Übergriffe der staatlichen Macht“. Die Partei werde mit der „sozialistischen Demokratierung“ fortfahren, womit vor allem Arbeiterräte in den Fabriken, Selbstverwaltung auf dem Lande und dieReprivatisierung von Handel und Handwerk gemeint ist. Drei prominente Vertreter des alten stalinistischen Kurses: Berman, Radkiewicz und Mietcowski wurden aus der Partei ausgeschlossen und Ochab (Gomulkas Vorgänger als Parteichef) von seinen Pflichten als 2. Parteisekretär entbunden. Ochab bleibt jedoch Landwirtschaftsminister und Mitglied des Politbüros. – Alles in allem kann man sagen, daß Gomulkas Linie der allmählichen Entstalinisierung sich durchgesetzt hat. Aber die Stalinisten in Partei und Verwaltung halten noch viele Positionen. Die letzte Runde im Machtkampf zwischen ihnen und Gomulka steht noch bevor.

*

Russisches Angebot an Frankreich: In einem 25 Seiten langen sehr liebenswürdigen Schreiben schlug Ministerpräsident Bulganin seinem französischen Kollegen Mollet eine französisch-sowjetische Konferenz in „Frankreich oder Moskau“, vor und sagte, in Anbetracht der alten Freundschaft, die im gemeinsamen Kampf gegen den (deutschen) Feind besiegelt worden sei, wolle die Sowjetunion den britisch-französischen Angriff gegen Ägypten „vergeben und vergessen“. Bulganin kritisierte die „Kriegs-Vorbereitungen“ der NATO und warnte vor der vernichtenden Wirkung von Wasserstoffbomben und Raketen, fügte aber gleich hinzu: „Betrachten Sie das nicht als eine Drohung ...“ – In Paris verfehlte dieser freundliche Ton nicht seine Wirkung, was aber den Inhalt betrifft, wird man die Bindungen an den Westen deshalb nicht lockern. Einen pro-östlichen und anti-westlichen – vor allem anti-amerikanischen Kurs kann sich Frankreich allein schon aus wirtschaftlichen Gründen nicht leisten. Aber in Moskau sagt man sich offenbar, ein Versuch kann ja nicht schaden, und vielleicht hohlen solche Botschaften – wie der Tropfen den Stein – schließlich doch den Fels der westlichen Solidarität.

*

Rom – neue Regierung: Die italienische Regierungskrise wurde durch Bildung eines Minderheiten-Kabinetts unter Führung des Präsidenten des Nationalrates der Christlich-Demokratische Partei, Adone Zoli, beendet. In der Regierung sitzen nur Männer seiner eigenen Christlich-Demokratischen Partei, darunter als Außenminister und stellv. Ministerpräsident des rechten Flügels der Christlich-Demokraten, Pella. Die Regierung kann jederzeit gestürzt werden, wenn die Oppositionsparteien sich gegen sie verbünden.

Sirius, 23. 5.