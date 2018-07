o. f. b., Wien

Eben erst haben die Wiener mit Kopfschütteln zur Kenntnis genommen, daß Mario del Monaco, als er an ihrer Staatsoper den Othello sang, 36 000 Schilling Abendgage bezog, und sie haben Herbert von Karajan kräftig den Rücken: gesteift, als er ein Meneghini-Callas-Gastspiel für 60 000 Schilling pro Abend ablehnte – da ist schon ein neuer Gagenkrieg am Opernring ausgebrochen. Die Ärmsten der Armen, die Opernstatisten, machten die Öffentlichkeit zum Zeugen ihrer Lohnkämpfe. Ziel der Auseinandersetzung: die Erhöhung ihres Abendhonorars von 18 auf 23 Schilling. Die Operndirektion, im Kampf gegen die Meneghini-Callas nackensteif geworden, verweigerte diese Erhöhung um ganze fünf Schilling. So kam es zum Streik der Komparsen – um eine Summe, die an keinem Abend 250 Schilling überstiegen hätte.

Eine Aida-Premiere mit Mailänder Gästen wurde solcherart zum Schauplatz des Sklavenaufstandes. Rhadames’Soldaten riefen „ohne mich!“ und zogen, als man ihnen den erhöhten Wehrsold verweigerte, die ägyptische Uniform aus. Die Operndirektion hingegen mobilisierte eiligst eine taktische Reserve von Logenschließern, Billetteuren und Toilettefrauen. Diese Reservisten mußten mit ihren Trophäen so lange um den König herummarschieren, bis der Schlußtakt des wenig triumphalen Triumphmarsches verklungen war. Dieser unmilitärische Gänsemarsch wurde wohlwollend in ägyptische Finsternis gehüllt; dann konnte Aidas Schicksal wieder seinen Lauf nehmen.

Seither geht der Kampf mit der vollen Instrumentierung eines Gewerkschaftskonflikts weiter. Die Operndirektion weist darauf hin, daß ja die Komparsen in Wien zumeist keine Professionals seien, sondern etwa Studenten oder Musikenthusiasten, die zum Spaß gern als germanische Recken oder äthiopische Sklaven die Bühne bevölkerten. Die solcherart in ihrer Berufsehre gekränkten Krieger erwiderten, Äthiopier bleibe Äthiopier und sei anständig zu entlohnen, aus welchen Gründen auch immer er sich die Mohrenfarbe anschminke. So stehen nun Rhadames’ Soldaten Schwert bei Fuß.

Gespannt erwartet man in Wien die nächste Aida-Vorstellung. Wenn bis dahin nicht der bereits in der Luft liegende Kompromiß geschlossen ist, dürften sich die ägyptischen Heerscharen in der Hauptsache aus jenen Journalisten zusammensetzen, die um jeden Preis in der vordersten Linie der Schlacht persönlich anwesend sein wollten.