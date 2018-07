Washington, Ende Mai

Die New Yorker Zeitungen haben „dem Architekten des neuen Deutschland“ New York Times), dem „Turm der Stärke in der freien Welt“ (New York Herald Tribune) einen sehr herzlichen Empfang bereitet. „Diese fünfte Reise“, erklärt die New York Times, „ist die bedeutsamste von allen.“ Daß Präsident Eisenhower diese Auffassung teilt, hat er durch die Einladung des Kanzlers auf sein Landgut Gettysburg – zwei Autostunden von Washington entfernt – zum Ausdruck gebracht. Das war nicht nur ein Zeichen persönlicher Wertschätzung, sondern die Einladung, die eine Verlängerung der Besprechungen ermöglichte, bot auch den Vorteil, den Kanzler noch mit Harold Stassen, dem Delegierten bei der Londoner Abrüstungsbesprechung, in Kontakt zu bringen, der zur Wiederaufnahme der Londoner Verhandlungen Washington bereits am Sonntag verließ.

Die Abrüstung – und zwar mehr noch alt politisches denn als rein militärisches Problem – steht im Vordergrund des deutsch-amerikanischen Meinungsaustausches. Obwohl der Reisetermin des Kanzlers bereits festgelegt war, bevor in London die Hoffnungen zu grünen begannen, haben sich diese Tage des 26. bis 28. Mai als denkbar gut gewählt erwiesen: Die in London zu unterbreitenden amerikanischen Vorschläge können für den weiteren Verlauf der Abrüstungsverhandlungen von entscheidender Bedeutung sein. Daher die Diskussion auf der innerhalb der Vereinigten Staaten „höchsten Ebene“, nämlich im National Security Council, daher die zweite stundenlange Konferenz des Präsidenten mit Stassen, Dulles, Quarles, dem Vertreter von Verteidigungsminister Wilson mit Strauß, dem Vorsitzenden der Atomenergiekommission, Cutler, dem Berater des Präsidenten in Sicherheitsfragen, und Admiral Radford, dem Vorsitzenden der Stabschefs. Eisenhower hat erhebliche Gegensätze unter seinen Ratgebern auszugleichen, von denen Radford mit seinem Mißtrauen gegenüber den Sowjets und Stassen in seiner Zuversicht in die Verhandlungen am weitesten voneinander entfernt sind. Auch auf die Verbündeten muß der Präsident Rücksicht nehmen.

Die Probleme des Bundeskanzlers liegen ähnlich. Auch er darf mit Rücksicht auf die Innen- und auf die Außenpolitik die Bundesrepublik nicht als Bremsblock für eine Verständigung erscheinen lassen.

Bevor Adenauer in die Besprechungen mit Präsident Eisenhower eintrat, hatte er die Meinung von UN-Generalsekretär Hammarskjöld und von D. Protitsch, Hammarskjölds Beauftragten in London im UN-Abrüstungsausschuß, gehört, als er mit beiden sowie mit dem amerikanischen UN-Delegierten Cabot-Lodge im Hause unseres UN-Beobachters, Botschafter v. Broich-Oppert, zusammen war.

Spekulationen über den Inhalt von Stassens Aktentasche auf dem Rückflug nach London sind müßig. Da Adenauer gar nicht daran denkt, ein procedere pari passu in den Fragen Luftinspektion und Wiedervereinigung zu verlangen, hat er sich im wesentlichen darauf beschränken können, die Stassen erteilten Instruktionen zur Kenntnis zu nehmen. Egon Heymann