Die Cassella Farbwerke Mainkur AG, Frankfurt a. M., ist eine kleine Nachfolgegesellschaft der alten IG-Farbenindustrie, deren Produktion vor allem auf die Bedürfnisse der Textilindustrie ausgerichtet ist. Ihr Fabrikationsprogramm ist deshalb bemerkenswert, weil das Unternehmen in den Nachkriegsjahren dank einer intensiven Vorschungsarbeit eine lange Reihe von Erzeugnissen neu zu entwickeln vermochte. Es ist daher verständlich, daß sich die großen IG-Nachfolger von Anfang an für Cassella interessierten; es handelt sich bei diesen Unternehmen schließlich um einen recht bedeutsamen Teil des Herzstückes der alten IG-Farben. Die großen Nachfolger trachteten deshalb danach, maßgebliche Beteiligungen zu gewinnen; das ist ihnen auch gelungen. Bei in etwa gleichen Anteilen dürften die drei großen IG-Nachfolger zusammen eine qualifizierte Mehrheit besitzen.

Cassella steht auch heute noch mit etwa dreiviertel seiner Produktion im Farbstoff abschnitt. Der aber gestaltet sich schwierig. Die europäische Farbstoffproduktion ist seit 1955 rückläufig. Der Absatz in Übersee weist Änderungen auf. Das früher bedeutungsvolle Bedarfsland Indien hat in den letzten Jahren eigene Farbstoffindustrien errichtet. Der Ferne Osten, vor allem China, war früher ein Hauptabsatzgebiet; jetzt hat er nur noch geringe Bedeutung. Die hervorragende Stellung, die Cassella besitzt, kann daher nur durch ständige Forschung und Produktionsverbesserungen gehalten werden. Notwendig hierfür sind erhebliche Investitionen. Das Anlagevermögen einschließlich der Beteiligungen hat sich 1956 um fast 7 Mill. DM erhöht. Das ist bedeutend mehr, als die Bilanzausweitung mit nicht ganz 4 Mill. DM ausmacht. Da Cassella bei seiner Ausgliederung aus dir IG eine gute Barausstattung erhielt, verfügt das Unternehmen über eine recht gute Investitionskraft. Es besitzt in seinem Umlaufvermögen ein stattliches Wertpapierdepot und ein gutes Bankkonto. Hieraus konnte es 1956 erhebliche Mittel für Investitionen und Beteiligungserhöhungen entnehmen, ohne daß diese Mittel erschöpft wurden. Die echte Fremdfinanzierung – die Haupterhöhung bei den Verbindlichkeiten betrifft Sozialeinrichtungen, gehört also dem eigenen Unternehmensbereich an – ist deshalb auch im Verhältnis zum Anlagezugang nicht allzu bedeutungsvoll. Die Ertragslage des Unternehmens hat sich bei etwas erhöhten Umsätzen leicht gebessert. Die Rohüberschüsse ermöglichten es, den erhöhten Personalaufwand zu tragen. Die Dividende wurde für 1956 auf 10 (9) v. H. erhöht. Rlb.