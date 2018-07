Inhalt Seite 1 — Das Märchen von Andorra Seite 2 Auf einer Seite lesen

Andorra la Viega, Ende Mai

Andorra – vielleicht heißt es nach dem „Tal von Andor“, das in Arabien liegt, und so haben wir also mitten in den Pyrenäen ein Stückchen Orienterinnerung. Andorra hat Grenzen, die man nur auf dem Atlas, aber nicht in Wirklichkeit umfahren kann. Denn sie verlaufen hauptsächlich auf den Gipfeln von Bergen, die bis zu 3000 Meter hoch sind. Im übrigen mißt dieser Miniaturstaat nur 40 Kilometer im Durchmesser.

Es führt keine Eisenbahn nach Andorra, nur eine einzige Straße. Weiter im Innern teilt sie sich in eine zweite Straße, wird schmal und holprig. Es kommen nicht sehr viele Ausländer in dieses kleine Land. Selten aber eine alleinreisende Deutsche. Vielleicht machten deshalb die Zöllner den Grenzbaum einfach zu und ließen als letzten Grenzgänger dieses Vormittags nur noch einen Hund passieren.

Ich wanderte durch ein enges Gebirgstal, das vom Duft herrlicher Narzissenwiesen und vom Rauschen des wildschäumenden Valira-Baches erfüllt ist. Überall in Andorra hat man das Rauschen eines Gebirgsbaches in den Ohren; da und dort zwängt sich das Wildwasser in tollen Wirbeln durch den Bogen einer alten Römerbrücke.

Die kleinen Häuser der Hauptstadt Andorra la Vieja (die Alte) mit ihren weit vorgreifenden Dächern und unverputzten Hauswänden stehen kunterbunt durcheinander, wohlgeborgen im Schutz von hohen Gebirgsmauern, auf deren Spitzen ewiger Schnee glitzert. Die „Staatsstraße“, auf der man im Stadtgebiet nur mit 20 Kilometer Stundengeschwindigkeit fahren darf, erweitert sich im Innern zu einem Platz, auf dem sich das „Geschäftsleben“ abspielt, mit ein paar Kaufläden und Kaffeehäusern, einem Photoladen, einem Versammlungshaus und den beiden Postgebäuden. Es sind zwei verschiedene Briefmarkenserien herausgegeben, die eine mit französischem, die andere mit spanischem Aufdruck, und man kann seine Auslandskorrespondenz entweder im französischen oder im spanischen Postamt aufgeben. Im Inland werden die Briefe unfrankiert befördert.

Als ich das historische Parlamentsgebäude der 24 Ratsherren besichtigen wollte, mußte ich mir zuerst den zweiundeinhalb Kilogramm schweren Schlüssel mit dem Andorraner Wappen besorgen. Durch das Portal des Parlaments gelangt man unmittelbar ins – Gefängnis, das aber nur für drei Gefangene Platz hat. In den letzten 150 Jahren waren die Zellen nicht mehr besetzt, denn in Andorra gibt es keine Verbrecher. Über dem „Staatsgefängnis“ liegt der Ratssaal, sicher einer der entzückendsten aller Parlamentssäle der Welt mit einer alten prachtvollen Holzdecke. Da stehen 24 Lehnstühle um einen großen Tisch, darauf 24 Teller, und 24 Messer und 24 Gabeln, dahinter die Küche. Denn es war bis vor kurzem noch üblich, daß die Parlamentsmitglieder nicht vor Beendigung ihrer Sitzung das Haus verlassen durften und gleich hier tafelten.

Neben den altertümlichen Häusern Andorras wirkt die moderne Anlage des „Radio-Andorra“ seltsam. Der starke Sender – wer kennt nicht die angenehme Frauenstimme „Aqui – Radio Andorra“? – wurde wegen der günstigen, relativ störungsfreien Lage hier errichtet. Da dieses Land keine Zeitung herausgibt – ein zeitungsloser Statt ist wohl einmalig in Europa –, sind die Inlandsendungen gleichzeitig Nachrichtenübermittler. Allerdings besitzen nur wenige Bewohner der Kirchspiele einen eigenen Radioapparat. Manche Leute vom Gebirge haben sogar noch nie ein solches Gerät gesehen, genauso wenig wie ein Telephon, Staubsauger, Auto oder Photoapparat. Viele Bergbewohner wissen überhaupt nichts von der Welt jenseits ihrer Berge.