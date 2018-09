Inhalt Seite 1 — Der falsche Giraudoux Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Curt Riess

Zürich, im Mai

Das Schauspielhaus Zürich, dem so viele bedeutende Werke Uraufführung oder deutschsprachige Erstaufführungen verdanken, wartet mit einem Theaterstück auf, das weder das Attribut „bedeutend“ noch auch nur die Bezeichnung „Werk“ verdient. Es ist ein Malheur. In der „Unsterblichen“ von Jean Pierre Giraudoux hat eine neunzigjährige Frau plötzlich die Idee, etwas für ihre Unsterblichkeit tun zu müssen, wie Don Carlos, der allerdings diesen Entschluß in etwas hoffnungsvollerem Alter faßte.

Sie befragt ihre Familie. Aber keiner kann ihr einen vernünftigen Rat geben, wie das mit dieser Unsterblichkeit zu machen wäre. So befolgt sie schließlich den höchst unvernünftigen Rat eines vierzehn- oder fünfzehnjährigen Enkels, der ihr vorschlägt, ihr ganzes Geld in einem Riesenmonument zu investieren, das großes Aufsehen in der Stadt, möglicherweise in ganz Frankreich, ja sogar in der ganzen Welt erregen wird.

Sie läßt also dieses Denkmal bauen. Bevor sie stirbt, merkt sie freilich, daß auch das nichts helfen wird. Schon wenige Minuten nach der Enthüllung ist sie vergessen.

Zusammen mit dieser absonderlichen Frau darf der Zuschauer die Familie dieser Frau begutachten. Da ist ihre etwas jüngere Schwester, deren Hauptfunktion darin besteht, der Heldin beizubringen, daß sie sie vor sechzig Jahren mit ihrem Mann betrogen hat. Da ist ein Neffe, der taubstumm ist und infolgedessen überhaupt nichts sagen kann – was ihn zur Lieblingsfigur des Publikums macht. Da sind Zwillinge, hübsche junge Mädchen, die von den Männern, die sie lieben, nie auseinandergehalten werden können.

Das alles wäre komisch, wenn es nicht schon einmal viel hübscher erzählt worden wäre und viel komischer. Einmal? Hundertmal!