Es kommt hinzu, daß der Umgang mit Geld – also das selbstverständliche Disponieren mit Beträgen, die über einen Wochenbedarf hinausgehen – den meisten Lohnempfängern durch den „Fortschritt“ der Sozialgesetzgebung und durch die Formen der Entlohnung geradezu abgewöhnt wird.

Denn: zu Weihnachten gibt es das Weihnachtsgeld, bei Familienzuwachs Wochengeld, Stillgeld und Kinderzulage, in Krankheitsfällen Krankengeld, für viele andere unvorhergesehene Ausgaben Beihilfen oder Zuschüsse des Arbeitgebers, der Krankenkasse oder Sozialversicherung, der Gewerkschaft (Streikgelder) oder der Berufsgenossenschaft (Heilkuren)... Bei aller segensreichen Wirkung des Wohlfahrts- und Versorgungsprinzips, das in solchen und anderen Sozialleistungen zum Ausdruck kommt, bleibt es doch nicht aus, daß die Mentalität des Von-der-Hand-inden-Mund-Lebens dadurch verstärkt und erhärtet wird.

So besteht für eigenes Vorsorgen und Planen mit längerfristigen finanziellen Dispositionen, wie sie sich dem „bürgerlich“ lebenden Zeitgenossen durch harte Erfahrungen immer wieder als unumgänglich erforderlich präsentieren, keine „sichtbare“ (und erlebnisbetonte) Notwendigkeit mehr. Wenn Lohnsteuer und Kirchensteuer – demnächst womöglich gar noch Gewerkschaftsbeiträge, Teilzahlungsraten und sonstige wiederkehrende Zahlungen – im Lohnabzug wöchentlich oder monatlich einbehalten werden, so bedeutet das bei aller Einfachheit und Bequemlichkeit dieses Verfahrens praktisch doch eine Art finanzieller Entmündigung der also Betreuten: vom selbstverantwortlichen Umgang mit Geld, von eigenem Disponieren und Einteilen wird die Schicht der Lohnempfänger systematisch entwöhnt. Kein Wunder, daß die schwachen Ansätze zu eigener (zusätzlicher) Altersvorsorge, die der einzelne Angehörige dieser Schicht vielleicht macht, mangels Gewöhnung an selbständiges Verfügen über Geld oft genug in den Anfängen stecken bleiben.

Wird es nun gelingen, diese Schicht, deren Einkommensverhältnisse sie objektiv zur Vermögensbildung befähigen, an den Reiz des Geldes zu gewöhnen – auch, soweit es nicht zum sofortigen Verbrauch dient? Die Tatsache, daß die Arbeiter im sozialen Gefüge von heute die einzige Schacht darstellen, die in jungen Jahren (und in der Regel noch vor der Verehelichung) den Höhepunkt ihrer Verdienstmöglichkeiten erreicht, prädestiniert diese Schichtgeradezu zur frühzeitigenVermögensbildung. Die „Lockung des Besitzes“, die im Früh- und Hochkapitalismus ihre unwiderstehliche Kraft genügend bewiesen hat, sollte auch heute noch mächtig genug sein, gerade auf junge Gemüter stärkste Anziehungskraft auszuüben.

Die Frage ist nur, wie es gelingen kann, die dieser Entwicklung entgegenstehenden Hindernisse aus dem Wege zu räumen. Man muß der Phantasie der modernen Arbeiterjugend geeignete Anknüpfungspunkte für konkrete Vorstellungen vermitteln, die stark genug sind, den – gerade im Anfang – nicht einmal besonders opfervollen Konsumverzicht lohnend erscheinen zu lassen, der sich im Laufe der Jahre zur Gewohnheit entwickeln und im reiferen Alter bestimmungsgemäß reiche Früchte tragen soll.

Ein Beispiel bietet das Bausparen, das sich (mit und ohne steuerliche Förderung) als besonders erfolgreiche Sparform erwiesen hat. Ein konkretes, weithin sichtbares Ziel, das in absehbarer Zeit zu, erreichen ist, vermag den Sparwillen noch immer in breiten Schichten zu aktivieren. Den meisten anderen Sparformen fehlt diese konkrete Anschaulichkeit in Zielsetzung und Ergebnis des „Sparopfers“ – denn als „Opfer“ empfindet der an sofortige Verausgabung seiner wöchentlichen Lohntüte gewöhnte Arbeiter den Konsumaufschub, den das Sparen in jeder seiner Formen von ihm fordert. Ein solches „Opfer“ wird nur gebracht, wenn es einmal einem durchaus plausiblen und hoch bewerteten Ziel sichtbar und unmittelbar zugute kommt und wenn zum anderen sichergestellt ist, daß es keinesfalls etwa umsonst gebracht wird.

Daher ist eine über jedes Anzweifeln erhabene, unantastbare und undiskutierte Währungsstabilität das A und O aller Sparförderung. In einem Klima angekränkelten Vertrauens in den Geldwert würde eine solche Sparförderung nicht nur erfolglos bleiben, sondern das Mißtrauen womöglich noch steigern.