Von Max Rychner

Unter dem etwas gar zu zeitgemäßen Titel Welt aus Atomen ist das Lehrgedicht eines großen römischen Dichters, lateinisch und deutsch, die sechs Bände in einem Bande, neu herausgekommen.

Titus Lucretius Carus: „Welt aus Atomen“, Artemis Verlag, Zürich; 640 S., 18,90 DM.

Karl Büchner ist der Ordner des stellenweise strittigen lateinischen Textes; von ihm stammt die im Sachlichen trefflich orientierende Einleitung, von ihm auch die Übersetzung. Leider mußten es offenbar Verse, Hexameter wie im Original sein. Bildner behauptet, es gehe nicht anders; es geht aber auch anders, wie die Arbeit von Alfred Erneut in der Ausgabe „Les belles Lettres“, bewiesen hat: genau dem Gedanken der poetischen Aussage nachzeichnende Prosa überläßt alles Poetische dem Urtext, den verstehen zu helfen ihr einziges Anliegen ist. Auch Büchner will Lucrez nicht umdichten, sondern erschließen, und er tut es aufs genaueste, jedoch seine dem „konkreten Leib“ des lateinischen Gedichtes scheinbar sich annähernde Übersetzung in Versen entfernt sich stellenweise so weit vom Dichterischen, daß die Kluft zwischen Anspruch und Leistung spürbarer wird, als in einer sich bescheidenden Prosaübertragung.

Goethes Freund Karl Ludwig v. Knebel hat 1821 eine dichterische Verdeutschung des Lucrez herausgegeben, über welche die Philologen zu Unrecht dann Schweigen verhängt haben. Besseres folgte nicht; auch die respektable Fassung von Hermann Diels (1924) enthält, obschon Johannes Mewaldt mit der Feile darüberging, noch genug „Unebenheiten“, wie er sie feststellte, für das Tastgefühl des Ohres. Knebels Verse, auf dem weimarischen Sprachstand von damals beruhend, haben einen zarten Verfremdungsreiz, der für uns einen echten Bezug zum Original herstellt; ich könnte mir denken, daß eine moderne Versübertragung von ihnen ausginge, also vom Klassischen, um dem Klassiker Lucrez nahezukommen.

Lucrez hat Feuer gefangen an der Naturphilosophie des Griechen Epikur und hat ihr eine dichterische Wiedergeburt bereitet. Dichterisches Vorbild. war ihm Empedokles; in der lateinischen Tradition fußt er formal auf Ennius und dessen epischem Geschichtswerk Annales. Er lebte etwa von 98–55 v. Chr., zur Zeit des Bürgerkriegs und Cäsars Aufstieg. Nach der an einem einzigen Faden hängenden Überlieferung soll er durch Selbstmord geendet haben, „amatorio poculo in furorem versus, wahnsinnig durch einen Liebestrank“. So der Kirchenvater und Bibelübersetzer Hieronymus. Sein Gedicht über die Natur wurde durch Cicero herausgegeben; gewidmet ist es einem Freunde, Memmius, den er in seinen Versen oft direkt anredet, ihm denken hilft, Beweise einhämmert, Irrtümer austreibt. Nächte, erklärt er ihm, habe er an die Niederschrift gewandt; und das muß wahr sein, denn ein Hochdruck von Temperament, ein Wille sondergleichen waren da am Werk, eine Energie des sprachlichen Zugriffs, welche die Sätze bis zum Knirschen spannte:

... Sie alias aliis rebus mutarier omnis?