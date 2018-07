/ Erzählung von Myra Morris

Myra Morris ist Australierin; ihre Geschichte verrät jenen Realismus, der einem jüngeren Kontinent nicht altmodisch erscheint und deswegen – immer wiederkehrendes Wunder der Übersetzungsliteratur – auch auf uns noch ganz unmittelbar wirkt. In der angelsächsischen Welt wurde Myra Morris bekannt durch ihren Roman „Wind auf dem Wasser“ und den Erzählband „Das Städtchen“.

In Clearys Wirtshaus nannte man ihn „Pokergesicht“ oder ganz einfach „Poker“. Sein langes, zerfurchtes Antlitz, überdacht von struppigem, ergrauendem Haar, verriet von dem, was in seinem Innern vorging, ebensowenig wie ein Felsblock. Hatte er überhaupt jemals irgendwelche Gefühle? Er zeigte sie nie.

Er schrubbte und fegte den Schankraum; er stand als erster auf, melkte die Kuh, machte Kleinholz – völlig gleichgültig gegen alles, was rings um ihn vorging. Er zeigte für kein menschliches Geschöpf eine besondere Vorliebe, und sein Blick ging durch Frauen glatt hindurch, als wären sie Fensterscheiben. Die Leute sagten, seine Frau, ein fröhliches, junges, rothaariges Weibsstück, habe ihn verlassen. Das war geschehen, als er noch in einem kleinen Hause am Wege zur alten Sägemühle lebte; das Haus gehörte ihm noch immer; es war von Brombeeren überwuchert und verfiel, seit er es verlassen hatte und ins Wirtshaus übergesiedelt wir.

Bei Cleary schien er sich ganz wohl zu füllen; jedenfalls beklagte er sich niemals. Er schlief in einem anständigen kleinen Zimmer an der hinteren Veranda, hatte den Sonntag frei, ging an Markttagen in die Stadt und verbrachte seine freie Zeit damit, mit einem bösen, kleinen, weißen Frettchen, das er in einem alten Hühnerstall neben dem Hause hielt, Wildkaninchen zu jagen.

Eric, der Mann hinter der Theke, und Frau Cleary, eine dicke, mütterliche Frau – sie trug immer ein schwarzes Kleid, dessen Farbe an die metallisch schimmernden Federn eines Hahnes erinnerte, und eine Perlenkette um den verrunzelten Hals – machten sich auf ihre gutmütige Art über Poker lustig, aber er schnappte nie zurück. Mochten sie ihn auch in aller Augen lächerlich machen, sein Gesicht blieb ruhig, steinern.

Als das große Buschfeuer den Wald bis knapp vor dem Städtchen verzehrte, blieb er unbewegt. Er nickte auch nur gleichmütig, als Frau Cleary darauf hinwies, daß das Feuer seinen kleinen Besitz bedrohe, und ihm daher erlaubte, mit den Männern zu gehen, die auszogen, den Branc zu löschen.