A-th., München

Wenige Tage nach der Einweihung des „US-Bienenhauses am Rothenbaum“ (DIE ZEIT, Nr. 21) wurde mit einem Festakt auch in München das neue Amerikahaus feierlich eröffnet. Dieses dreistöckige Gebäude am Karolinenplatz, das durch seinen ungewöhnlichen, modernen Dachaufbau sogleich ins Auge fällt, ist von den Münchnern bereits mit einem Spitznamen belegt worden: „Eisenhowers Kochtopf“. Jedoch ist das nicht kritisch gemeint, sondern nur Ausdruck humoriger Sympathie. Denn das Amerikahaus, das seit 1948 seinen Sitz im ehemaligen „Führerbau“ (der Stätte des berüchtigten „Münchener Abkommens“) hatte, ist durch eine schier unübersehbare Zahl von kulturellen Veranstaltungen hier wirklich populär geworden. Im neuen Heim wird es seine Arbeit auf noch breiterer Basis fortsetzen können.

Eine Vorstellung vom Umfang dieser Arbeit gewinnt man schon aus dem räumlichen Überblick: Da finden sich im Erdgeschoß die Halle für Ausstellungen, die Jugendbibliothek (5700 Bücher in englischer und deutscher Sprache), die Filmausleihstelle (500 Kultur- und Dokumentarstreifen) und die Bibliothek für Erwachsene mit nicht weniger als 40 000 Bänden nebst 135 verschiedenen Zeitschriften und Magazinen. Im zweiten Stock liegen die Vortrags- und Musikräume, das Notenarchiv und die Schallplattensammlung.

Nicht nur der amerikanische Generalkonsul in München, Edward Page jr., darf sich über den Umzug in das stattliche neue Haus freuen. Auch der Präsident der Staatlichen Hochschule für Musik, Professor Karl Höller, atmet nun hörbar auf. Denn dieses altberühmte Institut mußte sich seit dem Kriege mit gänzlich unzureichenden provisorischen Unterkünften, hauptsächlich in der halbdemolierten ehemaligen Stuck-Villa, behelfen. Jetzt wird der von den Amerikanern verlassene große Bau an der Arcusstraße (nach einigen Umbauten) der Hochschule ein repräsentables und zweckentsprechendes Heim bieten, dessen Kern ein von allen Musikfreunden Münchens mit Freude begrüßter Konzertsaal sein wird.