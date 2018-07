Inhalt Seite 1 — Ethik und Bohnerwachs Seite 2 Auf einer Seite lesen

RH-Hamburg

Das Problem der überbeanspruchten Hausfrau und die Herbeiführung ihrer Entlastung, das Problem der Gefährdung der Kinder durch die unguten Einflüsse der Straße und ihre Immunisierung durch die Rückführung und Bindung an die Familie“ – diese Parolen, die der geneigte Leser versuchen mag, ins Deutsche zu übersetzen, waren es, mit denen am Sonnabend in Hamburg etliche Journalisten mittags ins Hotel Atlantik und nachmittags in die Musikhalle gelockt worden waren. Unterzeichnet hatte die Einladung ein durch seine Quiz-Sendungen im Fernsehen bekannt gewordener Conferencier.

Es hieße die Leser um ein Vergnügen bringen, wollte ich versuchen, mit eigenen Worten etwas über den Zweck dieser Einladungen zu sagen. Unter den Blättern mit Informationsmaterial nämlich, die den Journalisten überreicht wurden, findet sich die zu Herzen gehende Geschichte der Witwe Meier, aus der alles klar zu ersehen ist. Sie beginnt so:

„Frau Meier lächelt still vor sich hin. Seit langem ist sie nicht mehr so glücklich gewesen. Soeben war sie beim Briefkasten und hatte eine Postkarte eingeworfen. Ein großes Werk der chemischen Industrie hat für Jungen und Mädel im Alter von 9 bis 14 Jahren einen Bohnerwettstreit ausgeschrieben, an dem sich auch ihr Mädel beteiligt. Frau Meier weiß zu genau, daß ihre Hoffnung auf die Ausbildungshilfe von 3000 Mark, die bei dem Bohnerwettstreit zu gewinnen sind, sich allzu schnell verflüchtigen kann; dennoch ist ihr nicht schwer ums Herz. Bis vor kurzem war das allerdings noch anders. Seit sie ihren Mann so plötzlich verloren hat, gilt ihre ganze Sorge ihrem Mädel und dessen Ausbildung. Woher aber das Geld nehmen, so hatte sie sich oft gefragt. Da kam der Bohnerwettstreit mit seiner großen Möglichkeit, die finanzielle Seite der Ausbildung mit einem Schläge zu klären. Vielleicht kann sich Bärbel an den Endkämpfen um die Bundesmeisterschaft beteiligen? Es wäre so schön! Wenn Bärbel aber nicht gewinnt? Frau Meiers Lächeln blieb dennoch!“

Hier müssen wir nun leider Frau Meiers Licheln dem Zeitraffer überantworten und kurz mitteilen, daß sie darum „dennoch lächelt“, weil sie, während Bärbel (hoffentlich unter reichlicher Verwendung der beliebten Bohnermasse!) trainiert hat, die Gewißheit zu gewinnen vermochte, daß ihr um ihr Kind nicht mehr bange zu sein braucht. Frau Meier wird jetzt ruhig einer Erwerbsarbeit nachgehen. Das unbeaufsichtigte Kind kann nicht mehr auf Abwege geraten. Es ist zu Hause und bohnert Und so ist ihrer Mutter „durch ihre Hoffnung auf den Gewinn einer Ausbildungsbeihilfe die Gewißheit eines noch viel schöneren Gewinnes geworden“.

Auch den eingeladenen Journalisten diese schöne Gewißheit zu geben, war man bemüht. Ein Sherry leitete beim Empfang im Atlantik diese Bemühungen ein, ein ausführliches Menü sollte sie abrunden. Nicht alle nahmen diese Gelegenheit wahr, die brennenden Probleme der überlasteten Hausfrau und der gefährdeten Jugend mit Hilfe von Kalbsrücken und Spargel klarer zu erkennen.

Die Bohnerwachsfirma versuche, so erfuhr man, „fußend auf dem Spieltrieb der Kinder, sie Freude an kleinen Hilfereichungen im Haushalt finden zu lassen“, und den Eltern klarzumachen, „daß die Hilfe der kleinen Händchen gleichermaßen dem Wohl der Kinder wie dem Wohl der Familie“ diene. Man bedenke, wieviel sonst im Spiel sinnlos vergeudete Energie jetzt den Fußböden zugute kommen und Hochglanz erzeugen kann!