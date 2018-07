Darf man eigentlich Mitleid mit Figuren haben, die die Komödie selbst mit dreister Mitleidlosigkeit dem Gelächter preisgibt? Im Fernsehspiel „Scampolo“, das dem Theaterstück Dario Niccodemis nachgebildet war, folgte das Gefühl des Zuschauers nicht immer der Absicht des Autors: zum Beispiel, wenn ein Kellner, der kaum Schlimmeres tut, als Logisgästen die längst fällige Rechnung zu präsentieren, mit Gepolter die Treppe hinuntergeworfen wird. War es denn früher eine schlechte Sitte, lieber die Bosheit der Schurken dem Gelächter zu überantworten?

Schwieriger ist der Fall Franca. Der Ingenieur Tito Fanti hat sie, seine Geliebte, die er als Sängerin in einem Tingeltangel kennengelernt hat, eines Tages satt. Sie hält den Vergleich mit Scampolo nicht aus, die, nicht mehr Mädchen, noch nicht Frau, zwar wenig vom gesellschaftlichen Schliff, aber auch wenig von Verderbtheit und Lüge kennt. Scampolos Sieg ist die treffliche Moral der Komödie. Aber ist nicht Franca, die – in etwas zwielichtigen Ehren, gewiß – ihre Dienste geleistet hat, ein wenig auch zu bemitleiden? Ist sie nicht trotz ihrer eitlen Aufgeplustertheit auch noch ein armes Hascherl?

Die Probleme würden vielleicht nicht, sie würden nicht so auftauchen, wenn das Spiel auf dem Bildschirm nicht zu Überdeutlichkeit neigte – im Gegensatz zum Theater. Die Phantasie ist in Gefahr, wo der Realismus sich breitmacht. An Frances Martins Scampolo zeigte es sich zugespitzt: da die Kamera indiskret ihr Gesicht bisweilen bis in viele Schlupfwinkel hinein abtastet, möchte man ihr zwar die Unschuld, aber nur zögernd die Naivität glauben. Auf der Bühne hätte dieselbe Leistung eine noch überzeugendere Wirkung.

John van Dreelen, Ruth Killer, Peter Lühr, Irene Naef behaupteten sich in Franz Josef Wilds Inszenierung, die durch den Versuch ausgezeichnet war, sich vom theatralischen Schema Niccodemis zu befreien, mit Schauplatzerweiterungen, Kamerafahrten, Großaufnahmen. Aber die Hoffnung auf originale Fernsehspiele statt Bearbeitungen wurde auch hier nicht belohnt. R. D.

Wir werden sehen:

Donnerstag, 30. Mai, 20.20 Uhr: Erna Sellmer, Dinah Hinz, Hans Nielsen, Gisela Trowe, Alexander Engel und Fritz Tillmann in Matteo Lettunichs Lustspiel „Diebelei“, das Hans Walter Bublitz inszenierte.

Sonnabend, 1. Juni, 20.15 Uhr: Vom Fernsehen des Südwestfunks Anton Tschechows „Zwischen Zwölf und Eins“.