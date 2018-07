Neue Perspektiven für die Werbung

Fort mit Zylinderhüten und Stehkragen, hinweg mit Rednertribünen, auf denen lange gelahrte Abhandlungen zum -zigsten Todestag eines Dichters vor sorgfältig ausgesuchtem Publikum verlesen werden – jetzt ist das vorbei, und wir machen uns ein großes Gaudi, einen modernen Volkssport daraus, unsere literarischen Größen in memoriam zu feiern.

Dieser Gedanke mag die Bürger von Angels Camp in Kalifornien bewegt haben, zu Ehren Mark Twains einen höchst ergötzlichen Sportwettbewerb zu veranstalten, und da Samuel Clemens alias Mark Twain während seines kalifornischen Aufenthalts eine Erzählung „Der springende Frosch der Grafschaft Calaveras“ geschrieben hatte, lag anscheinend nichts näher, als eine Frosch-Olympiade abzuhalten. Das war ein Hauptspaß für die dreitausend Zuschauer, diesem Wettspringen von fünfhundert Fröschen zuzusehen, deren „Besitzer“ oft durch Gebrüll und eigene Sprünge das Phlegma ihrer Tiere in sportlichen Ehrgeiz umzuwandeln suchten. Hei, war das ein Trubel, als überraschenderweise ein Frosch namens Mr. Dill, der von der amerikanischen Gurkenpacker-Vereinigung gemeldet worden war, Zweiter wurde. Und den Siegeslorbeer holte sich Beans, der mit drei kräftigen Hopsern eine Weite von 4,20 Meter erreichte. Seiner Besitzerin, der fünfzehnjährigen Caroline Voitich, brachte er damit den ersten Preis von tausend Dollar ein.

Fürwahr, das heißen wir ein volkstümliches Dichtergedenken, und es scheint angeraten, auch hierzulande die Erinnerungsfeierlichkeiten aus den Hörsälen der Akademien zu verlegen in die Arenen. Wie, wenn zum Gedenken Heinrich Heines an der Loreley ein Wettrudern veranstaltet würde mit gleichzeitiger Schönheitskonkurrenz auf dem Felsen: „Miß Loreley“; wenn ein Jazzfestival auf Schloß Duino stattfände, wo Rilkes „Duineser Elegien“ entstanden, oder wenn in diesem Jahr zum 280. Gründungstag des Königsberger Dichterkreises „Musikalische Kürbishütte“ ein Kürbiswettzüchten stattfände, und da dem Kreis auch der Ännchen-von-Tharau-Dichter Simon Dach angehörte, dürften nur die nachweislich auf Dachgärten gewachsenen Kürbisse zum Wettrollen und -wiegen zugelassen werden. Für Katzenliebhaber gleich mehrere Vorschläge: in Erinnerung an Tiecks Gestiefelten Kater ein Katzenwettrennen zu veranstalten oder ein Miau-Konzert in memoriam für E. T. A. Hoffmanns „Lebensansichten des Katers Murr“ ...

Welche Vielfalt der Möglichkeiten, die Dichter und ihre Werke auf diese Weise dem Vergessen zu entreißen und sie populär werden zu lassen! o. f.