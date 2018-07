Inhalt Seite 1 — Lyriker griff zur Axt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Daß die Axt im Haus zwar nicht den Zimmermann, wohl aber den Verkehrspolizisten erspare, suchte der Kärntner Lyriker und österreichische Staatspreisträger Michael Guttenbrunner dieser Tage zu erweisen. Ihm, der in einer Hütte im Wiener Wald haust, war der Autolärm von der stark befahrenen Wiener Höhenstraße schon wiederholt unangenehm in die Ohren geklungen, wenn er in seinem verwilderten Blockhaus Verse zu skandieren versuchte.

Da ihm niemand half, trat er in diesen Tagen zur Gegenoffensive an. Automobilisten, die den lauen Frühlingsabend zu einer Fahrt auf die Höhenstraße benutzen wollten, sahen plötzlich einen herkulisch gebauten Mann mit geschwungener Axt auf ihren Wagen zuschießen. Insassen eines Reiseautobusses wurden ebenso bedroht wie Herrenfahrer, und bald jagten die Wagen der Polizeifunkstreife mit abgeblendeten Lichtern zu dem „wilden Mann“ vom Cobenzl. Als sie ihn nach einem zähen Ringen überwältigt hatten, stellte sich der Waldmensch mit dem fliegenden Haar auf der Wachstube als Lyriker und Förderungspreisträger 1955 vor. Als Motiv der Tat gab er den Polizisten an, er hasse Autos. Dann verblüffte er die übermüdeten Journalbeamten, indem er ihnen Weinheberverse vorrezitierte:

Und dann die Autos: harmlos gehst,

du bist do Publikum.

Da kommt a so a Gfrast, verstehst,

und scheibt di um.

Man erfuhr, daß er im Krieg zwar durch etliche Husarenstücke mehrfache Dekorationen eingeheimst, durch seine Widersetzlichkeit sich aber schließlich ein Todesurteil wegen Zersetzung der Wehrkraft an den Hals gezogen hatte. Vor der Vollstreckung des Urteils rettete ihn nur das vorzeitige Kriegsende. Hinterher erst hatte er seine lyrische Mission entdeckt. „Die Ruten“ heißt beziehungsvoll sein erster Gedichtband, „Opferholz“ der letzte, der ihm den staatlichen Nachwuchspreis eintrug. Die eigenwillige Sprache und poetische Kraft seiner Bilder hatten ihm dennoch auf den Kulturseiten der Wiener Blätter nicht jenen Raum verschaffen können, den er nun, nach seiner Axtattacke, auf den Lokalseiten einnimmt.