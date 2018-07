Prien am Chiemsee‚ Ende Mai Alljährlich in den Sommermonaten, wenn große Ferien sind, ziehen viele junge Damen im Alter von etwa sechzehn und siebzehn Jahren in das Heim der Chiemsee-Jachtschule ein, die an einem der schönsten Punkte des westlichen Seeufers liegt. Von der Terrasse des Hauses kann man die ganze Kette der bayerischen Voralpen, von den Berchtesgadener Bergen bis zum Wendelstein, überblicken. Hier auf dem geschützten Westteil des Sees, der begrenzt wird durch die Insel Herrenchiemsee mit dem berühmten Prunkschloß König Ludwigs II. ist das ideale Übungsgebiet der Jachtschule des Deutschen Hochseesportverbandes „Hansa“. Jungen werden in Glücksburg geschult.

Vor dreißig Jahren noch konnte man in einem offiziellen Handbuch des Sports lesen, daß Segeln ein reiner Herrensport sei. Nun, das hat sich im Laufe der letzten Jahre gründlich geändert. Weibliche Professionals kennt man allerdings auch heute noch nicht beim Segeln, aber es bedeutet heute keine Überraschung mehr, wenn man immer wieder Jachten trifft, auf dem Frauen Dienst als Bootsleute tun. Wenn man gar auf dem Chiemsee segelt, so ist es schon ein gewohntes Bild, Boote mit einer vollständigen weiblichen „Mann“schaft die gewagtesten Manöver ausführen zu sehen.

Eltern, die ihre Töchter nach Prien schicken, brauchen nicht in Angst und Sorge um sie zu sein. Auch der Kampf gegen Wind und Wetter, der hier bestanden wird, verläuft streng nach einem durch Jahrzehnte erprobten „Sicherheits“-Reglement. Aus Backfischen werden zünftige Matrosen, die allerdings auf dem Chiemsee „nur“ den sogenannten Binnenführerschein A erwerben können. Aber das genügt für den Anfang völlig. Wer mehr will, muß dann das „Bayerische Meer“ mit der Ostsee vertauschen und noch einen Lehrgang im hohen Norden bei Flensburg durchmachen.

Der im Jahre 1925 gegründete Hochseesportverband „Hansa“ hat seit nun mehr als 30 Jahren vielen Jungen und Mädchen Ferien- und Urlaubsfreude von nachhaltiger Wirkung verschafft. Kaum irgendwo anders sind so viele und gute Voraussetzungen für eine durchgreifende körperliche Erholung und Kräftigung auf und am Wasser gegeben wie hier, wo man bis tief in den Oktober hinein segeln kann. W. F. Kleffel