A. M., Paris, im Mai

Viele Franzosen führen die Schwierigkeiten Frankreichs darauf zurück, daß es in ihrem Lande keine wirkliche Opposition gibt. Die Kommunisten sind als sture Nein-Sager ja gerade das Gegenteil einer konstruktiven Opposition. In den übrigen Parteien aber, von den Sozialisten bis zur Rechten, herrschen überall die sogenannten „Immobilisten“ vor, deren einzige Politik darin besteht, sich fest an den Status quo zu klammern. Diese Immobilisten sind es, die seit Jahren nach dem System des „Bäumchen-Wechselns“ die Regierung innehaben (und es wahrscheinlich erscheinen lassen, daß der gegenwärtigen Krise eine neue Regierung entspringt, die mit leicht variiertem Personalbestand genau die gleiche Politik machen wird wie ihre Vorgängerin).

In allen Parteien und Organisationen aber – bis hinein in die kommunistisch gelenkte CGT-Gewerkschaft – gibt es einzelne Personen und Grüppchen, die sich einen klaren Blick für die wahre Lage Frankreichs bewahrt haben und die darüber hinaus jene Entschlossenheit zu einer Reform von Grund auf besitzen, die Frankreich allein noch weiterhelfen kann. So lag denn seit langem schon die Idee in der Luft, diese in ihrer Umgebung isolierten Kräfte zu einer Organisation zusammenzufassen, die stark genug wäre, um in energischer, aber loyaler Auseinandersetzung mit den Kräften der Beharrung einen Weg aus der Stagnation zu erzwingen. Denn das dürfte der einzige Weg sein, um Frankreich den Absturz in revolutionäre Strudel links- oder rechtsextremistischer Färbung zu ersparen.

Jene Vorstellung erhielt besonderen Auftrieb, als mit Pierre Mendès-France ein Politiker und Staatsmann überdurchschnittlichen Formats in den Vordergrund trat und die Hoffnungen auf einen französischen „travaillisme“ zu rechtfertigen schien. An seiner Person aber wurde gleichzeitig auch sichtbar, wie unendlich schwierig in diesem Lande der Aufbau einer solchen Bewegung ist.

Es gibt zwei Wege, die zu einer solchen „Labourpartei“ führen könnten. Entweder wird eine der bestehenden politischen Parteien von innen her erobert und zum Sammelbecken für jene versprengten Kräfte gemacht, oder es wird von außen angesetzt, das heißt man beginnt am Punkt Null: ein paar „Trommler“ stellen sich aufs freie Feld und fordern alle Reformwilligen auf, die morschen alten Häuser zu verlassen und zusammen ein neues Haus zu bauen. Es ist der Weg des Rassemblements.

Wenn Mendès-France vor zwei Jahren die Führung der Radikalen Partei eroberte und damit den ersten Weg wählte, so tat er das, weil alle bisherigen „Rassemblements“ der Vierten Republik (Gaullismus, Poujadismus) bald wieder vom Lager der „Immobilisten“ aufgesogen worden sind. Aber es hat sich erwiesen, daß diese klassische Partei des Opportunismus nicht umzugestalten war. Immer wieder ließen sich von der Welle des Mendèsismus hochgetragene Politiker vom Geist dieser Partei anstecken und liefen um einträglicher Pöstchen willen zum Gegner über. Mendès selbst jedoch mußte aus taktischen Gründen immer wieder Kompromisse schließen und verlor dadurch einen Großteil seiner Anhänger. Letzte Woche nun hat er enttäuscht die Parteiführung niedergelegt.

Die französische Öffentlichkeit fragt sich heute: Wird Mendts auch den zweiten Schritt tun und die Partei verlassen, der er seit seiner Jugend angehört? Oder wird er in ihr als machtloses Aushängeschild für angeblichen Reformwillen verbleiben?