Ein neuer Zug ins Weserbergland

Der ins Weserbergland fahrende Touristenzug der Bundesbahn Fliegender Münchhausen, der seinen Namen einem vorjährigen Preisausschreiben verdankt, steht am 2. Juni zum erstenmal startbereit in der Hansestadt Hamburg unter Dampf. Im Gewande des Freiherrn Hieronymus Karl Friedrich von Münchhausen aus Bodenwerder (1720–1797) – des durch amüsante Aufschneidereien unsterblich gewordenen „Lügenbarons“ – wird der Zugbegleiter und Reisemarschall auf dem Bahnsteig den dreizackigen hannoverschen Rittmeisterhut schwingen und die Reisenden in die Abteile I. und II. Klasse bitten, prächtig anzusehen wie weiland Hans Albers auf der pulverdampfspeienden Kanonenkugel im Film. So ist wieder eine historische Figur Attraktion des Fremdenverkehrs geworden, die unermüdlich einlädt, Geschichte zu besichtigen. Der falsche Lügenbaron also steht bereit, alle Fragen charmant und gar witzig zu beantworten. Dabei wird er jedem ins Ohr flüstern: „In diesem Zug dürfen Sie Ihrem Gegenüber soviel vorflunkern, bis sich die Achsen Ihres Wagens biegen!“

In Hannover wird der Zug mit „Tschingdabum!“ empfangen. Irgend jemand wird mächtig auf die Pauke hauen, und ein anderer gewaltig posaunieren. Dort soll der „Fliegende Münchhausen“ halbiert werden. Während die eine Hälfte mit dem Lügenbaron in Richtung Kassel weiterdampft, nimmt die andere den frisch herausgeputzten marktschreierischen und angeblich kurpfuschenden Doktor Johann Andreas Eisenbart auf, der in Hannoversch-Münden, der Endstation, seinem Standbild am Hause Lange Straße 34 mit der Unterschrift „Er war anders als sein Ruf“, guten Tag sagen will. Auch er, der am 11. November 1727 im 66. Lebensjahr in Hannoversch-Münden gestorben sein soll, wird mit gepuderter Lockenperücke als privilegierter Bruch- und Steinschneider von Abteil zu Abteil wandern und Ratschläge erteilen, wo und auf welche Weise man im Weserbergland von diesem oder jenem Gebrechen geheilt werden kann. Im Weserbergland wird jeder gesund, wird er sagen und aus seiner Praxis erzählen: „Als mich einmal eine an Zipperlein leidende Advokatenfrau aus Hameln aufsuchte, forderte ich sie auf, sich frei zu machen. Dann stieß ich sie rittlings in eine Wanne mit Brennesseln. Probatum est! Sie war sofort gesund!“ W. Sch.