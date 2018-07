M. D., London, Ende Mai

Weder der Besuch des deutschen Verteidigungsministers in London noch die Unruhe, ja, die Verärgerung, die die im britischen Weißbuch veröffentlichten Umrüstungspläne auf dem Kontinent hervorriefen, haben die britische Regierung veranlassen können, diese Pläne zu ändern. Jedenfalls gibt es keine Anzeichen, die darauf hindeuten. Dabei ist man sich durchaus im klaren darüber – wenn nicht in der Regierung, so bestimmt in der Öffentlichkeit –, daß diese Haltung bald und leicht eine schwere NATO-Krise heraufbeschwören kann.

In London herrscht allgemein die Ansicht, daß man auf dem Kontinent die britischen Umrüstungspläne zum Teil mißverstanden hat. Eine gewisse Umorganisierung der britischen Rhein-Armee wird nämlich durchaus zu einem Zuwachs an Schlagkraft führen: Man will vier Divisionen in sechs Infanterie- und zwei motorisierte selbständige Brigaden umwandeln und wird dadurch zweifellos größere Einsatzmöglichkeit und höhere Beweglichkeit erreichen. Andererseits gibt es wohl nur wenige Militärfachleute, die nicht zugeben würden, daß die zweite, im Weißbuch bereits angekündigte, von der NATO jedoch noch nicht genehmigte Etappe der Truppenverminderungen eine empfindliche Schwächung britischer Kampfkraft auf dem Kontinent zur Folge haben muß.

Eine Reihe von Beobachtern ist hier der Ansicht, daß es sehr viel klüger gewesen wäre, wenn die britische Regierung sich allein auf wirtschaftliche Argumente gestützt und geltend gemacht hätte, England könne unmöglich die Kosten für die gegenwärtige konventionelle Rüstung und zugleich die Aufwendungen für eine nukleare Bewaffnung tragen – kurz: wenn sie ehrlicherweise zugegeben hätte, daß die Truppenverminderung aus wirtschaftlichen Gründen notwendig war. Die Regierung tat dies nicht. Vielmehr hat, – meint man hier, Verteidigungsminister großen – aus dessen Feder das Weißbuch zum großen Teil stammt; – viele der Schwierigkeiten, die ihm heute zu schaffen machen, sich selber eingebrockt, indem er eine funkelnagelneue strategische Begründung für den alten britischen Umrüstungswunsch präsentierte. Nun mag es zwar sein, daß Mr. Sandys tatsächlich der Überzeugung ist, taktische Atomwaffen könnten die konventionellen Waffen- und größere Truppenmengen ersetzen. Keinesfalls aber ist es so, daß diese Meinung etwa von allen seinen militärischen Beratern geteilt würde.

Aber, wie gesagt, noch gibt es keine Anzeichen, die auf eine Wandlung dieser offiziellen Haltung schließen ließen. Vielleicht erklärt sich die Regierung bereit, den vorgesehenen Zeitplan der Truppenverminderungen zu ändern – an ihrem grundsätzlichen Entschluß indessen scheint sie festhalten zu wollen.