Am 9. Juni wird auch in diesem Jahre wieder das traditionelle Glocknerrennen von der 3500 Meter hohen Adlersruhe auf die Pasterze durchgeführt. Selbst die Piste der Damen ist auf diesem Gletscherkurs noch so schwierig, daß die meisten skifahrenden Männer davor zurückschrecken würden. Bequem im Sessel sitzend kann man vom Franz-Josefs-Haus, dem Endpunkt der Glocknerstraße, mit Ferngläsern den Ablauf des Rennens verfolgen. Sollten die Zuschauer wegen Nebeleinbruchs dort nicht auf ihre Rechnung kommen, dann haben sie wenige Stunden später auf dem Wörthersee noch einmal Gelegenheit, die Artisten des Skisports im Wettkampf zu sehen – diesmal auf Wasserskiern.