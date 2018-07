R. K., Heidelberg

Wer in diesem Sommer nach Heidelberg kommt, um den Schlüssel zum Wesen dieser Stadt zu suchen, hat eine Chance wie selten zuvor. Im schönsten Teil des Schlosses, dem Ottheinrichsbau, zeigt sich „Heidelberg im Bild der Jahrhunderte“.

Was hier an Bild und Plastik, an Vers und Prosa zum Lobe der Stadt zusammengetragen wurde – eine seit langem gehegte Lieblingsidee des Oberbürgermeisters Dr. Neinhaus fand damit ihre Erfüllung – überwältigt durch seine Eindrucksfülle. Wie angenehm unauffällig indes und gar nicht ausstellungsüblich fügen sich verschiedene Epochen, verschiedene Kunststile in den prächtigen Rahmen des Renaissancebaues ein. Was gezeigt wird, stammt aus der Stadt: Drucke und Gemälde, Münzen, Handschriften aus Städtischen Archiven und aus Privatbesitz. Nur wenig mußte von außerhalb herangeholt werden. Besonders eindrucksvoll ist eine mehrfach vergrößerte Nachzeichnung des Panorama-Stiches von Mathaeus Merian d. Ä. (1620).

Was der Heidelbergfahrer drunten in den Gassen vor lauter kleinen Tageswichtigkeiten nicht findet – hier oben wird es offenbar: die Geschichte vom Idealfall des Wachsens einer Stadt in einer idealen Landschaft. Am Anfang war die Burg; dann kamen Klöster und Kirchen, Handwerkszünfte und Bürgerhäuser, die Universität. Das Gleichmaß des Werdens erklärt die Geschlossenheit, aber nicht die Offenheit der Stadt. Auch hier geben die Bilder Auskunft. Sie enthüllen Gemeinsamkeiten, die sich durch Epochen und Methoden ziehen: Immer ist es die im Rücken geschützte Stadt, die offen in die Ebene sieht. Semper apetus – immer offen für alles Neue war sie. Doch was sie aufnahm, hielt sie fest. Es verwuchs in den Rhythmus ihres Werdens.

„Städte sind nicht einfach Ballungen von Menschen, Anhäufungen von Gebäuden – Städte sind Individualitäten wir wir“, sagte der Oberbürgermeister in seiner Eröffnungsansprache. Daß es noch Städte mit eigenem Gepräge gibt, weiß, wer Heidelberg kennt; wie die Stadt wurde, was ihr Gesetz ist, zeigt die Ausstellung im Schloß. Möchten die Ferienomnibusse davor doch etwas langer verweilen.