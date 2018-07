Inhalt Seite 1 — Wichtig - und warum Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mollet gestürzt – Mendès-France ohne Partei: Bei einer Abstimmung über Steuererhöhungen und Sparmaßnahmen blieb die Regierung Mollet mit 213 : 250 Stimmen in der Minderheit und erklärte daraufhin ihren Rücktritt. Mollet hatte sich sechszehn Monate an der Macht halten können – länger als irgendeine französische Regierung seit dem Kriege – vor allem, weil die Rechtsparteien (Mollet ist Sozialdemokrat) die Algerienpolitik der Regierung billigten, ebenso wie die französische Rechte glaubt Mollet an die Möglichkeit einer militärischen Lösung in Algerien, sein Hauptgegner, Mendès– France, will dagegen eine politische Lösung, das heißt, Verhandlungen, Mendès-France hatte versucht, seine Partei (die Radikalsozialisten) zu überreden, gegen Mollet zu stimmen. Die Mehrzahl begnügte sich jedoch mit Stimmenthaltung, und einige radikalsozialistische Abgeordnete stimmten sogar für Mollet. Mendès-France legte daraufhin den Parteivorsitz nieder.

Noteninflation Bonn – Moskau: Drei Noten wurden innerhalb weniger Tage zwischen Bonn und Moskau gewechselt: 1. Bonns Antwort auf die sowjetische „Atom-Note“ (Warnung vor Atombewaffnung der Bundeswehr), 2. Bonns Antwort auf eine Note Moskaus vom 22. Oktober, die Verbesserung der deutschsowjetischen Beziehungen und die Wiedervereinigung betreffend, 3. eine sowjetische Einladung zu Handelsgesprächen am 15. Juni. Keine der Noten bringt wirklich neue Töne in das deutsch-sowjetische Konzert, es sei denn, man erblicke darin eine Neuigkeit, daß in der Wiedervereinigungsnote (Nr. 2) präziser als bisher gefragt wird, unter welchen Bedingungen Moskau der Wiedervereinigung zustimmen würde. In Moskaus alter Forderung „mit Pankow sprechen“ sieht Bonn keine echte Bedingung, sondern einen Hinweis auf einen Verhandlungsweg, und zwar einen, den man unter allen Umständen ablehnt. Eine echte Bedingung wäre zum Beispiel – auch nach Bonns Ansicht – die Forderung, daß die Bundesrepublik aus der NATO austreten und ihre Neutralität erklären soll. Man muß abwarten, ob Moskau eine solche Forderung stellen und was Bonn in diesem Fall antworten wird

*

Atomtriumvirat: Washington leitete den Schleer des Geheimnisses über seinen Abrüstungsplänen. Sie bestehen aus fünf Punkten, deren wichtigster zweifellos der Vorschlag ist, daß alle Staaten, die bisher nicht im Besitz von Atomwaffen sind, solche Waffen auch in Zukunft weder produzieren noch entgegenehmen dürfen. Stimmt Moskau dem zu, so bedeutet das, daß die USA, die Sowjetunion und Großbritannien für alle Zeiten ein Atom-Monopol beanspruchen, eingeschränkt allein durch das Verbot anderen Mächten (auch Freunden und Bundesgenossen) Atomwaffen zu liefern, Hiervon würde selbstversätndlich auch die Bundesrepublik betroffen, die eben erst erklärt hat, sie könne mit Rücksicht auf ihre Sicherheit nicht auf Atomwaffen verzichten.

*

Adenauer in Washington: Adenauers Amerikareise (die fünfte seiner Kanzlerzeit) hat vor allem den Zweck, nicht von amerikanischen Entschlüssen in der Abrüstungsfrage überrascht zu werden, die der Wiedervereinigung abträglich sein könnten. Adenauer erhielt von Eisenhower und Dulles diesbezügliche Zusicherungen und man betont in Washington, daß die USA kein Abkommen, auch nicht über „Teilabrüstung“ schließen würden, durch das die deutsche Spaltung „verewigt“ würde. Möglich bleibt aber ein Abkommen, daß die – Spaltung Deutschlands weder verewigt, noch beseitigt, und darauf steuern die Abrüstungsverhandlungen in London offenbar zu.

*