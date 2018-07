Von Günter Sehmölders

Wenn es gilt, gesunde Grundlagen einer selbstverantwortlichen Vermögensbildung und einer privaten Altersvorsorge zu schaffen, so bedarf es dazu besonderer Anstrengungen und sorgfältiger Überlegungen. Professor Dr. Günter Schmölders von der Universität Köln, der unseren Lesern bereits bekannte Autor, behandelt das Thema vor allem aus soziologischer und psychologischer Sicht. Seine Ausführungen sind als eine Aufforderung an die beteiligten Wirtschaftskreise zu werten, von sich aus das gleiche Ziel anzusteuern, das sich Professor Erhard mit seinem Vorhaben, eine „Volkswagensverk-Volksaktie“ zu schaffen, gesetzt hat.

An dem beispiellosen Wiederaufstieg der deutschen Volkswirtschaft nach Krieg und Zusammenbruch ist – trotz der hohen Investitionsquote und des ständig wachsenden Sozialprodukts – der private Kapitalmarkt und du persönliche Vermögensbildung der breiten Schichten weitgehend unbeteiligt geblieben. Das ist auch der Eindruck, der sich sachverständigen Ausländern angesichts des deutschen „Wirtschaftswunders“ in erster Linie aufdrängt – zumal bei einem Vergleich mit dem wirtschaftlichen Wiederaufstieg der zwanziger Jahre. Hinzu wäre H. Mendershausen („Two Postwar Recoveries of the German Economy Amsterdam 1955) zu zitieren; auch K. Leist („Investitionen und Sozialstruktur in Westdeutschland“, Zürich 1956) vermerkt „die Schwäche des auf die dünne Schicht beschränkten Wertpapiermarktes gegenüber der Stärke der Kapitalsammelbecken“.

Die Währungsreform von 1948 mit der einseitigen Diskriminierung („De- zimierung“) der Kapitalrentner gegenüber den Sozialrentnern und der mehr „soziale“ als „quotale“ Lastenausgleich sind für diese Strukturwandlungen ebenso verantwortlich wie die Steuerpolitik der Besatzungsjahre. Inzwischen ist ein weiteres Jahrzehnt Land gegangen, und die Hoffnung, wenigstens die ehemaligen „Altsparer“ wiederzugewinnen, scheitert großenteils schon allein daran, daß viele von ihnen inzwischen bereits aus dem Erwerbsleben ausgeschiede sind.

Soll die selbstverantwortliche Eigentums- und Vermögensbildung wieder zu dem Rang aufsteigen, den sie als tragende Grundlage des Kapitalmarktes, und insbesondere des Wertpapiermarktes, einmal besaß, so gilt es, den Gedanken der privaten Altersvorsorge in Kreisen heimisch zu machen, die pekuniär dazu in der Lage sind, dem Gedanken der Sparkapitalbildung aus eigener Kraft jedoch bisher noch fremd gegenüberstehen, mit anderen Worten: in den Kreisen der Arbeiter, die nach ihrer sozialen Lage heute in die Stellung eingerückt sind, die einst von dem sparfreudigen und eigentumsstolzen Kleinbürger eingenommen wurde. Die Sparwerbung, die diese Schicht mit Erfolg ansprechen soll, muß ganz voraussetzungslos vorgehen und ganz von unten beginnen; von Methoden, die sich bei dem Appell an „erfahrene“ Sparer (und Wertpapierkäufer) in früheren Zeiten bewährt haben, ist ein Dauererfolg nicht mehr zu erhoffen.

Um eine Schicht von Verdienern, deren Mentalität im allgemeinen „unbürgerlich“ – mehr auf alsbaldigen Verbrauch als auf Bewahrung des Erworbenen gerichtet – ist, zum Sparen und zur planmäßigen „Budgetierung“ ihrer Lebensansprüche und Geldquellen zu gewinnen, bedarf es der Wiederherstellung von Wertungen, die durch jahrzehntelang proklamierte besitz- und eigentumsfeindliche Parolen undGemeinplätze verdächtigt und diffamiert worden sind. Diese Wertungen sind in bürgerlichen Kreisen auch heute noch lebendig, werden aber keineswegs „bewußt“ zur Schau getragen, sondern lediglich im stillen Kämmerlein (und nicht ohne Ankränkelung seitens des sozialen Gewissens ...) gepflegt und beherzigt. Nach allen Erfahrungen der Sozialpsychologie werden jedoch Attitüden der sozial höheren Schichten von den „Aufsteigenden“ nur insoweit übernommen und zum Leitbild eigenen Verhaltens gemacht, als diese Attitüden „sichtbar“ (und quasi stellvertretend für das Prestige ihrer Inhaber) zur Schau treten. Die Motorisierung, die aufwendige Bekleidung und die Ausstattung der Wohnung mit modernen Möbeln und Einrichtungen vorwiegend technischer Prägung („Tonmöbel“, Fernsehtruhen, Haushaltsmaschinen) gelten als bester Beweis des sozialen Aufstieges vor sich selbst und vor den Nachbarn – oder sogar als unerläßlicher Bestandteil der neuen Lebenshaltung. Da der Teilzahlungskauf den Erwerb solcher „Prestigegüter“ von einer vorhergehenden Ersparnisbildung weitgehend unabhängig macht, aktiviert die Befriedigung dieses „Geltungsbedarfs“ nicht einmal vorübergehend den Sparwillen (durch Zwecksparen). Im Gegenteil wirkt der Zwang, allmonatlich die Raten aufzubringen, wie eine zusätzliche Steuer, die das Verfügungseinkommen vermindert und zu den bereits vorhandenen weitere Widerstände gegen das eigentliche Sparen aufrichtet.

Das Ziel der Altersvorsorge aus eigener Leistung vollends – ein den meisten (gleich wie Vollbart und Spazierstock!) längst fremdartig gewordenes „Ideal“ anderer Zeiten und Schichten – ist zu wenig anschaulich, um die Rolle eines sozialen Leitbildes für das eigene Verhalten zu übernehmen. Besitz, der nicht sichtbar ist – stilles Vermögen in der Truhe, auf der Bank oder bei der Sparkasse, und das Gefühl der Überlegenheit, das damit verbunden ist –, reizt nur den, der es bereits kennt, wirkt aber nicht werbend auf Nerven und Sinne, die an das „Trommelfeuer“ der Verbrauchsgüterreklame gewöhnt sind...