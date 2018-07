A. E. Johann hat sich in vielen Büchern als Reiseschriftsteller und Reporter von besonderem Format erwiesen. Seine Mitarbeit ist unseren Lesern vertraut. Da er in den letzten Jahrzehnten die wichtigen Länder der Welt immer wieder bereist, glauben wir, daß niemand befähigter ist als er, das anschauliche Material für eine bedeutsame mondiale Untersuchung zu liefern. Wir stehen heute an einem Zeitpunkt entscheidender Veränderungen in der ganzen Welt. Wir müssen uns fragen, welche Kräfte haben sich neu gebildet, welche Bewegungen sind aktiv geworden? Gibt es noch Strömungen, die abseits des großen Stromes der Spannungen zwischen Ost und West verlaufen? A. E. Johann hat eine Weltreise angetreten, die ihn rund um den Globus führen wird. Er befindet sich augenblicklich in Brasilien und beginnt in der nächsten Ausgabe seine Darstellungen, welche die DIE ZEIT so veröffentlichen wird, daß sie sich schließlich zu einem Panorama runden, mit der Schilderung der heutigen Möglichkeiten und Tendenzen des südamerikanischen Kontinents.