Das Problem, ob unsere Hochschulen, insbesondere die Universitäten, den Anforderungen der modernen Gesellschaft genügen, ist mehr und mehr als dringend empfunden worden und hat schon vor Jahrzehnten zum Gedanken der Hochschulreform geführt. War diese Reform ursprünglich eng mit der Vorstellung eines weitgespannten geistigen Auftrags der Zeit gekoppelt, so haben in den letzten Jahren praktische Erwägungen in Vordergrund gestanden. Bei den sogenannten „Hinterzartener Gesprächen“ von 1952, während der Konferenz in Bad Honnef im Oktober 1955 oder auf der Aachener Tagung der Westdeutschen Rektorenkonferenz und des Hochschulverbandes Ende Mai dieses Jahres sind die Reformbestrebungen weit gehend präzisiert worden. Sie betreffen a) die Neugliederung und zahlenmäßige Verstärkung des Lehrkörpers, der mit dem rapiden Anwachsen der Studentenschaft nach dem Kriege keineswegs Schritt gehalten hat, und b) die Studentenförderung.

Besonders in der Honnef Beratung von 1955 ist das Problem der Studentenförderung so eingegrenzt worden, daß man seitdem vom „Honnefer Modell“ spricht. Da mit der Realisierung des einen Teiles der Hochschulreform, nämlich der Studentenförderung, im Winter 1957/58 begonnen werden soll und somit ein aktuelles Stadium erreicht ist, seien die wesentlichen Punkte der Studentenförderung und des „Honnefer er Modells“ noch einmal vereinfachend zusammengefaßt.

1. Die Förderung richtet sich nach zwei Gesichtspunkten: nach Eignung und Bedürftigkeit des Studenten.

2. Die persönliche Lage des einzelnen Studenten ist zu berücksichtigen. Zu vermeiden sind schematische Verfahren.

3. Die Förderungsmaßnahmen, die von der Hochschule entschieden werden, müssen dem Bildungsgang angepaßt sein. Sie erschöpfen sich nicht in der Sicherung des Lebensunterhaltes.

4. Der Student, dessen enge Verbindung mit den akademischen Lehrern angestrebt wird, soll nach Möglichkeit durch eigene Initiative zu den Kosten seines Studiums beitragen.

5. Für die ersten drei Semester ist Werkstudententum vorgesehen. Die Hauptförderung in Form von Stipendien soll mit dem vierten Semester beginnen. Im letzten Jahr vor dem Examen sollen Darlehen gewährt werden.

6. Der Bundeshaushalt hat für die Studentenförderung 30 Millionen DM vorgesehen – einschließlich der Darlehen, die mit 5 Millionen veranschlagt werden.