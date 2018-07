Wie die handelnden Personen einer Kurzgeschichte aussehen, bleibt meist und weitgehend den Lesern sich vorzustellen überlassen, und es ist nur natürlich, daß die Vorstellungen oft sehr voneinander abweichen. Auch die Illustratoren haben hier ihre verschiedenen Auffassungen. Wir baten zwei unserer Mitarbeiter, einmal aufzuzeichnen, wie sie sich den Pfennigsammler und sein Milieu vorstellen. Der Vergleich mag angetan sein, auch der Vorstellungskraft des Lesers neue Anregungen zu geben.

Zuweilen begegnete ich ihm in den Gassen der Altstadt, aber niemand, wen ich auch fragte, konnte mir sagen, wie er richtig hieß und was hinter seiner auffälligen Erscheinung steckte. Ich erfuhr zwar, daß man ihn den Pfennigsammler nenne und keiner gern mit ihm zu tun haben wollte, weil er von Natur böse und obendrein etwas verrückt sei, doch warum er einen so sonderbaren Beinamen bekommen hatte, wußten weder alte noch junge Leute.

Es war ein kleiner, grauhaariger Mann mit einem eisernen Stelzbein, das er bei jedem Schritt hart und laut aufs Pflaster knallte. In seinem zerfurchten Gesicht lauerten mißtrauische Augen, die auf der Straße blitzschnelle spähende Blicke nach rechts und links schossen. Sommers und winters trug er eine verdreckte Lodenjacke von schwärzlich grüner Farbe, die an den Ellenbogen ungeschickt mit Flicken ausgebessert war. Während er seines Weges daherstapfte, schimpfte er halblaut vor sich hin und stritt sich mit irgendwelchen unsichtbaren Feinden. Man konnte ihn für einen invaliden, kleinen Handwerker halten, dem der goldene Boden seines Gewerbes abhanden gekommen war. Ich hätte darauf schwören mögen, daß er seine mageren Groschen lieber ins Wirtshaus als zur Wäscherin trug.

Eines Tages geschah es, daß ich mit eigenen Augen sah, wie der alte Herr von M., eine stadtbekannte Figur von gemessener Vornehmheit und großväterlicher Eleganz, dem wunderlichen Stelzbein einen wahrhaft freundschaftlichen Gruß bot. Und mit grotesker Feierlichkeit schwenkte der Pfennigsammler sein schmieriges Hütchen freudekrächzend seitwärts. Was, fragte ich mich, verband den letzten Träger eines weithin bekannten Namens mit dieser etwas fragwürdig erscheinenden Existenz aus ungepflegter Sphäre?

Kurz darauf bekam ich den Brief eines befreundeten Numismatikers und Münzhändlers, der mir die Sendung einiger schwäbisch-allemannischer Brakteaten aus der Hohenstaufenzeit ankündigte. Wegen eines umstrittenen Viereckbrakteaten, den ich – zu Recht oder zu Unrecht – dem Georgenkloster Stein am Rhein zuschrieb, gab er mir den Rat, einen gewissen Theodor Bätzier aufzusuchen, der vortreffliche Kenntnisse auf diesem Gebiet besitze und im übrigen ein schätzenswertes Original sei. In jungen Jahren habe er als Post- oder Eisenbahnsekretär einen schlimmen Betriebsunfall erlitten. Die genaue Adresse fügte mein Bekannter hinzu.

Ich machte mich auf den Weg und fand im Kleinleuteviertel die mir angegebene Straße. Ich zog an einem Klingeldraht, unter dem der Name Bätzier schlecht und recht wie von Kinderhand gepinselt war. Da rief mir von oben eine krächzende Stimme entgegen: „Immer ’ruff mit Ihne’, der Bätzier ischt daheim!“

Über das Treppengeländer gebeugt, stand der alte Pfennigsammler im Gang. Angetan mit einem viel zu weitem, schlotterndem und großgeblümtem Schlafrock oder Morgengewand, das ursprünglich zweifellos einem weiblichen Wesen gedient hatte. Zwei argwöhnische Augen betrachteten mich. Ich nannte in atavistischer Regung meinen Namen, aber er pfiff nur verächtlich durch die Zähne, was vermutlich bedeuten sollte: das kann jeder sagen! Erst als ich versicherte, auf Veranlassung unseres gemeinsamen Münzfreundes gekommen zu sein und daß es sich um einen strittigen Brakteaten handele, krähte er vor Vergnügen laut auf, ergriff meine beiden Hände und zerrte mich mit den Worten in seine Stube: „Bei mir sind Sie richtig, ’rin in den Malepartus ... der Bätzier weiß alles!“