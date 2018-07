Ein ausländischer Korrespondent in Paris möchte seiner Zeitung ein Dementi der Gerüchte durchgehen, wonach die Franzosen aus Angst vor einer Franc-Entwertung in „Sachwerte“ flüchteten. Er eilt zu einer öffentlichen Fernsprechstelle, muß dort aber feststellen, daß es keine Marken gibt. – Die Pariser haben alle Marken für Fernsprechautomaten aufgekauft, denn diese Marken, so meinen sie, werden ihren Wert voraussichtlich länger behalten als der Franc.