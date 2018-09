Die Methode, auf diese Weise literarische Interessen statistisch zu erfassen, ist nicht neu; und je öfter sie angewandt wird, um so stärker wird meine Überzeugung, daß dieser Weg zu keinem irgendwie brauchbaren Ergebnis führen kann ... Der einzige Zweck,-der bei einer solchen Vergleichung unvergleichbarer Größen erreicht werden kann, ist eine Stärkung des Bestseller-Prinzips, das wir verantwortungsbewußtes Buchhändler doch alle verachten und verdammen.“ So schrieb uns ein besorgter Freund, als wir ihn von unserem Plan berichteten, um ihn zu fragen, ob er dabei mithelfen wolle. Und dazu wäre dem doch einiges zu sagen.

Zunächst zu diesem Plan, der gewiß nicht den Anspruch erhebt, im Sinne des Predigers „etwa; Neues unter der Sonne“ zu sein, der aber andererseits durch eine Kombination und Variation von Bekanntem zu neuen und mitteilenswerten Ergebnissen zu führen verspricht.

Von heute an wollen wir Anfang jeden Monats einen „Seller-Teller“ veröffentlichen, der die fünf Bücher nennt, die sich im jeweils vergangener Monat am besten verkauft haben. Die Informationen, die der Zusammenstellung zugrunde liegen, erfragen wir uns in den deutschen Buchhandlungen. Zwar wären Produktionsziffern auch von den Verlagen zu bekommen, aber nicht monatlich; und es wären eben eher Produktionsziffern als Verkaufsziffern. Sie könnten leichter Auskunft geben auf die Frage: Welche Bücher sind am höchsten aufgelegt worden? Uns interessiert die Frage: Welche fünf Bücher sind in einem gegebenen Monat in den Buchhandlungen am besten verkauft worden? Darauf gibt unser Seller-Teller die Antwort.

Also schließlich doch das „verachtete“ und „verdammte“ Bestseller-Prinzip? Ja, und ohne Reue ja – sobald wir einige Einschränkungen gemacht haben, einige sehr wichtige Einschränkungen freilich.

Uneingeschränkte Unterwerfung unter das Bestseller-Prinzip – das heißt: geistige Güter nach den Gesetzen der freien Marktwirtschaft handeln – erscheint uns ebenso fragwürdig, aber nicht fragwürdiger, als uneingeschränkte Verdammung des Bestseller-Prinzips.

Erinnern wir uns einiger Tatsachen: Unter zehn Autoren findet man heute wohl einen, der wirklich vielleicht nicht empört, aber erschrocken wäre, wenn er einen Bestseller geschrieben hätte. Unter zehn Verlegern findet man heute wohl kaum einen, der erschrocken wäre, einen Bestseller herauszubringen. Von Buchhändlern, die es grundsätzlich ablehnten, Bestseller zu verkaufen, ist mir nichts bekannt.

Schon von dieser Seite her hat die uneingeschränkte Verdammung des Bestsellers etwas Bedenkliches: die Kluft zwischen Theorie und Praxis. Es gibt noch eine andere Seite. Entgegen einer in stark ästhetisierenden Kreisen weit verbreiteten Uberzeugung hat es ein wirklich schlechtes Buch nämlich viel schwerer, Bestseller zu werden, als ein wirklich gutes Buch. Weltbestseller ist nach wie vor die Bibel. Nicht in erster Linie aus literarischen Gründen, natürlich nicht. Aber Bestseller waren auch Voltaires Candide, Goethes Werther, Byrons Don Juan, die Romane von Dickens, waren viele Werke, die heute als Klassiker von hohem Rang Bücherregale schmücken.